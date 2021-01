Hospitales de California “al borde de la catástrofe”

Los hospitales de California terminaron el año "al borde de la catástrofe", dijo un funcionario de salud cuando la pandemia llevó las muertes y enfermedades a niveles asombrosos y algunos centros médicos se apresuraron a proporcionar oxígeno a los enfermos críticos.

Mientras tanto, fervientes súplicas para mantenerse alejados de las grandes reuniones, advertencias respaldadas por la policía que patrulla y amenazas de multas elevadas, reemplazaron las llamadas habituales de los días festivos para evitar beber y conducir o disparar armas para celebrar el año nuevo.

Los funcionarios advirtieron que la falta de distancia social durante las vacaciones podría conducir a otro aumento de COVID-19 que podría enviar al sistema médico del estado por el camino del desastre.

California se convirtió el jueves en el tercer estado en superar las 25,000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, detrás de Nueva York con casi 38,000 muertes y Texas con más de 27,000, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Además, el condado de San Diego dijo que había confirmado un total de cuatro casos relacionados con una variante mutante del coronavirus que parece ser mucho más contagiosa. Se han confirmado otros casos en Florida y Colorado.

Ninguno de los hombres diagnosticados con la cepa en el condado de San Diego tuvo ninguna interacción conocida entre sí y al menos tres no habían viajado fuera del país, lo que llevó a los funcionarios de salud pública a creer que la nueva variante está "generalizada en la comunidad", un condado dijo el anuncio.

El condado también terminó el año anunciando un nuevo y sombrío número de muertos de 62, la cifra más alta en un día desde que comenzó la pandemia.

Los hospitales, particularmente en el sur de California y el valle agrícola de San Joaquín en el medio del estado, han sido invadidos por pacientes con virus y no tienen más camas en unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19.

"Estamos agotados y es la calma antes de la tormenta", dijo Jahmaal Willis, enfermera y líder de la sala de emergencias en el Centro Médico Providence St. Mary en Apple Valley. “Es como si estuviéramos librando una guerra, una guerra sin fin, y nos estuviéramos quedando sin munición. Tenemos que juntarnos antes de la próxima pelea ".

El jueves, más de 7,500 personas fueron hospitalizadas por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, que tiene una cuarta parte de la población del estado de 40 millones, pero ha visto el 40% de sus muertes por virus.

El virus está empujando a los hospitales "al borde de la catástrofe", dijo la directora de servicios de salud del condado, la Dra. Christina Ghaly. “Esto simplemente no es sostenible. No solo para nuestros hospitales, para todo nuestro sistema de salud ”.

Cathy Chidester, directora de la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado, dijo que los hospitales enfrentaban problemas con el oxígeno y que muchos pacientes con COVID-19 lo necesitaban porque les costaba respirar.

Algunos pacientes con COVID-19 pueden requerir 10 veces más oxígeno que un paciente normal.

Los hospitales más antiguos tienen dificultades para mantener la presión de oxígeno en una infraestructura envejecida y algunos luchaban por ubicar tanques de oxígeno adicionales para que los pacientes dados de alta se los llevaran a casa.

La aglomeración de pacientes significaba que los hospitales tenían que luchar para encontrar lugares para ver incluso a aquellos con quejas no relacionadas con el virus.

Chidester dijo que las ambulancias se veían obligadas a esperar en bahías hasta ocho horas antes de poder trasladar a los pacientes al interior de los hospitales y, en algunos casos, los médicos trataban a los pacientes dentro de las ambulancias.

"El aumento actual de pacientes ... es una especie de desastre oculto", dijo. "No es un incendio. No es un terremoto. No es un accidente de tren que está justo a la vista del público ... Todo está sucediendo detrás de las puertas de hogares y hospitales ".

En el condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, solo el 8% de las camas de la UCI estaban disponibles, lo que era mejor que en muchos lugares. Los hospitales todavía están "estirados al límite", dijo el Dr. Ahmad Kamal, director del condado de preparación para la atención médica.

Hace dos meses, el condado tenía 4,5 casos por cada 100,000 habitantes. Ahora tiene 50 casos por 100,000.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles tuiteó que estaba movilizando un grupo de trabajo de "superdifusión" para tomar medidas enérgicas contra las grandes reuniones ilegales de Nochevieja. El alguacil Alex Villanueva señaló que, en promedio, una persona en el condado moría de COVID-19 cada 10 minutos.

El Concejo de la Ciudad de Fresno aprobó una medida que impondría multas de hasta $ 10,000 a los propietarios y organizadores de fiestas de Año Nuevo que atrajeron a 50 o más personas.