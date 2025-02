Honran a oficiales de Pasadena por su valentía durante incendio Eaton

Durante una conferencia de prensa especial para conmemorar a los oficiales de Pasadena, el jefe de policía Gene Harris elogió el compromiso de su equipo para salvar vidas en el incendio de Eaton.

Las imágenes de la cámara corporal del 7 de enero capturaron a los oficiales de policía ayudando a varios residentes de Altadena, algunos de ellos ancianos, a salir de sus hogares y ponerse a salvo lejos del mortal incendio de Eaton.

"Probablemente una de las peores noches que he tenido en mis 24 años en la aplicación de la ley", dijo el oficial Gustavo Martínez. "Es difícil para mí ver esas cosas porque creo que aún no lo he procesado".

Una foto que muestra a los oficiales Bombardier, Banuelos y Woolford se volvió viral, después de que la imagen mostrara a los oficiales salvando a dos mujeres, una de 101 años, atrapadas dentro de su casa rodeadas de llamas.

“Si no los sacábamos, algo malo iba a pasar”, dijo Banuelos.

La noche del incendio, al menos el 70% de los oficiales de Harris estaban ayudando en el área afectada, según Harris.

“Si no fuera por los esfuerzos de salvamento de los socorristas de Pasadena y las personas que los apoyan, el equipo de despacho y otros elementos del departamento de policía, tendríamos más personas muertas que estaban en posiciones en las que no podían ayudarse a sí mismas”, dijo Harris.