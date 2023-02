Celebración de la vida de P-22: cómo ver el evento

El puma más famoso de Los Ángeles, un pionero que cruzó las autopistas y ayudó a los residentes a comprender mejor la vida silvestre que vive en un paisaje urbano, recibirá un homenaje el sábado en el Teatro Griego, en el parque que solía recorrer.

La Celebración de la Vida P-22 con entradas agotadas, una presentación de la Federación Nacional de Vida Silvestre, está programada para el sábado en el Teatro Griego en las colinas con vista a Hollywood. En el momento en que fue sacrificado en diciembre, P-22 era el felino más viejo y conocido en un estudio de pumas del Servicio de Parques Nacionales (NPS) que comenzó hace dos décadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Se convirtió en el rostro felino del estudio de NPS, un embajador de la educación sobre la vida silvestre que cruzó dos de las autopistas más concurridas de Los Ángeles (un cruce de autopista es lo suficientemente peligroso para un puma) en un viaje desde el oeste de las montañas de Santa Mónica hasta Griffith Park. En los años que siguieron, el felino de Hollywood fue visto en los vecindarios cercanos al parque e incluso se escondió debajo de una residencia de Los Feliz.

La muerte del legendario puma P-22, causó un impacto emocional en los residentes de Los Ángeles. Desde su fallecimiento comenzaron los tributos para recordarlo y hoy se develó en el este de Los Ángeles un mural creado por el reconocido artista Paul Jimenez.

Amado por los angelinos, era probable que P-22 nunca encontrara una compañera en los confines del aislado Griffith Park y el este de Hollywood Hills.

El 17 de diciembre, días después de ser capturado para una evaluación de salud, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California anunció que el P-22 fue sacrificado debido a varios problemas de salud crónicos.

Esto es lo que debe saber sobre la celebración P-22 del sábado.

Cómo ver la celebración de la vida P-22

La Celebración de la Vida P-22 está programada para el sábado, desde el mediodía hasta las 2 p.m., en el Teatro Griego. Las entradas se agotaron rápidamente para el evento gratuito, pero se proporcionará una transmisión en vivo aquí.

El evento contará con ponentes y actuaciones musicales.

¿Por qué fue tan famoso el P-22?

P-22 vivió una vida muy inusual, pero probablemente muy solitaria. La mayoría de los pumas machos adultos necesitan al menos 150 millas cuadradas de territorio. P-22 vivió la mayor parte de su vida en el área de Griffith Park, de 8 millas cuadradas.

De alguna manera, viajó desde el oeste de las montañas de Santa Mónica y cruzó dos importantes autopistas de Los Ángeles, la 405 y la 101, para convertirse en la estrella de la vida silvestre de Hollywood. Es un cruce que ha matado a otros felinos a lo largo de los años.

P-22 fue documentado por primera vez a principios de 2012 por una cámara en el parque. Fue capturado y equipado con un collar GPS en marzo de 2012 y vivió en Griffith Park desde al menos febrero de 2012.

En 2013, su fama alcanzó nuevas cotas gracias a algo que toda estrella de Hollywood debería tener: un primer plano memorable. Ninguna foto capturó la mística del P-22 como una imagen de National Geographic del gran felino de noche con el cartel de Hollywood de fondo.

P-22, el famoso puma de Griffith Park fue sacrificado.

¿Por qué se sacrificó a P-22?

Según su evaluación de salud, P-22 presentaba varias lesiones graves y problemas crónicos de salud. Estaba significativamente bajo de peso y tenía una lesión en el ojo que hizo que los oficiales creyeran que pudo haber sido atropellado por un automóvil recientemente.

La eutanasia compasiva bajo anestesia general fue recomendada por unanimidad por el equipo médico del Zoo Safari Park de San Diego, dijo el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Poblacion de pumas en California

Hay alrededor de 4,000 a 6,000 pumas en California, pero los funcionarios de vida silvestre lo llaman una estimación aproximada sin un estudio estatal en curso. Más de la mitad del estado se considera el hábitat principal de los grandes felinos, que se pueden encontrar dondequiera que haya ciervos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recibe cientos de informes de avistamientos de pumas cada año. Pocos dan como resultado que se identifique a los leones de montaña como una amenaza inminente para la seguridad pública, dijo el departamento. Los ataques de pumas a humanos son extremadamente raros y su naturaleza es evitar a los humanos.

El puente de vida silvestre sobre la Autopista 101, al noroeste de Los Ángeles, está diseñado para proporcionar más espacio para que los pumas y otros animales deambulen por la expansión urbana.

Se estima que la población de pumas en las montañas de Santa Mónica podría extinguirse dentro de 50 años sin una afluencia de diversidad genética. Los leones están en gran parte aislados debido a las autopistas que actúan como barreras para el movimiento en toda la región.

Los conservacionistas esperan que el Cruce de Vida Silvestre Wallis Annenberg, a un costo de $85 millones, que abarcará la Autopista 101 en Liberty Canyon cerca de Agoura Hills, alivie el problema cuando esté terminado en 2025.

Será el cruce más grande de su tipo en el mundo, un cruce totalmente pasaje ajardinado para la vida silvestre que se extenderá 210 pies sobre 10 carriles de carretera y pavimento.

El cruce tiene como objetivo proporcionar una conexión entre la pequeña población de pumas en las montañas de Santa Mónica y las poblaciones más grandes y genéticamente diversas del norte.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.