Compañeros de trabajo honran a enfermera asesinada tras ataque en parada de bus

Los compañeros de trabajo se reunieron el miércoles temprano en el Centro Médico LAC-USC para recordar a una enfermera amable, cariñosa y dedicada que murió cuando fue atacada por un hombre mientras esperaba un autobús en el centro de Los Ángeles.

En la vigilia antes del amanecer fuera del hospital, donde Sandra Shells, de 70 años, trabajó durante casi cuatro décadas. sus colegas compartieron recuerdos mientras sostenían velas y se secaban las lágrimas.

“Perdimos a una enfermera muy amable, afectuosa e inspiradora”, dijo la enfermera Terri Thompson, quien organizó la vigilia y conocía a Shells desde hace más de 30 años. “Ella fue un gran activo para nuestro hospital. “

Shells trabajó durante 38 años en el hospital. Fue transportada allí después de que la golpearon en un ataque no provocado en una parada de autobús en el centro de Los Ángeles. El ataque, del cual no se ha determinado el motivo, ocurrió a las 5:15 p.m. el jueves en una parada de autobús en la Calle Vignes y la Avenida Cesar Chávez, cerca de Union Station.

Estaba esperando para tomar un autobús a su trabajo en el Centro Médico LAC-USC. Shells murió en el hospital donde trabajaba el domingo, tres días después del ataque.

El enfermero Bruce Bannares dijo que Shells era una enfermera dedicada que trataba de ayudar a cualquiera en todo lo que podía. Dijo que Shells llevaba ropa extra en su mochila, en caso de que alguien la necesitara.

“Se preocupaba por la comunidad y con quién trabajaba”, dijo Bannares en la vigilia. “Perdimos a alguien que amaba a todos y era desinteresado”.

La muerte de Shells se sumó al peso de los últimos dos años cuando se les pidió tanto a las enfermeras y otros miembros de la comunidad médica en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

“Las enfermeras hemos pasado por mucho en los últimos dos años”, dijo Thompson. “Sentimos que cuando esto le sucedió a uno de los nuestros, no queríamos esperar a que nadie nos diera alguna dirección. Esta vigilia es una unidad de enfermería. Sandra era parte de la comunidad”.

Un vagabundo fue acusado el martes del asesinato. El hombre de 48 años fue arrestado poco tiempo después del ataque del jueves. La lectura de cargos por el cargo de asesinato se pospuso el martes hasta el 9 de febrero. Un juez fijó su fianza en $2 millones.

El ataque renovó los llamados a una mayor seguridad en el sistema de tránsito de Metro, al mismo tiempo que reavivó las preocupaciones de algunos sobre los peligros que presenta la creciente población de personas sin hogar de la región.

En declaraciones el lunes, los funcionarios de Metro se comprometieron a tomar medidas para reforzar la seguridad en el sistema de tránsito.

“Como presidente de la Junta Directiva de Metro, continuaré presionando por un plan de seguridad mejorado para los pasajeros y el personal para que podamos evitar accidentes trágicos incidentes como este vuelvan a ocurrir'', dijo la supervisora ​​del condado Hilda Solís. “Envío mis condolencias a su familia y a toda la comunidad de LAC+USC”.

Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de Metro, dijo en un comunicado que estaba "devastada" al enterarse de la muerte de Shells.

“Este trágico y aleatorio acto de violencia nos hace aún más decididos a mantener nuestra vigilancia sobre la seguridad en nuestro sistema y continuaremos trabajando con la comunidad y nuestros socios para identificar medidas de seguridad pública a largo plazo”, dijo Wiggins.

Los funcionarios de Metro instaron al público y a los pasajeros del transporte público a informar cualquier actividad sospechosa o delictiva en el sistema a través de la aplicación Metro Transit Watch, llamando al 888-950-SAFE (7233) o enviando un mensaje de texto al 213-788-2777. Para emergencias, las personas deben llamar al 911, dijeron las autoridades.

