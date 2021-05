Hombre sobrevive batalla contra COVID-19 y conoce a su hijo por primera vez

Un hombre de California fue dado de alta del hospital después de estar hospitalizado durante más de siete meses debido a complicaciones por COVID-19.

Perdió una pierna, pero está agradecido de estar en casa con su familia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se escucharon vítores y lágrimas de alegría cuando Carnell Hampton, de 31 años, fue dado de alta del Hospital Providence Saint Joseph en Orange.

"Cuando venía por el pasillo, me decía a mí mismo que no vas a llorar, ¡hoy no!"

Hampton estaba en su día 208, más de siete meses, en el hospital.

Ingresó al hospital en agosto del año pasado debido a un cansancio extremo.

“Solo estaba débil. No podía levantarme de la cama”, él dijo.

El hombre del condado de Orange pasó dos semanas con un respirador, pero también sufría de problemas renales y neumonía.

“Llamaron a mi señora, para hacerle saber que tenía un cincuenta por ciento de posibilidades de vivir y para dejarla venir al hospital a verme en caso de que no lo lograra”, él dijo.

Hampton luchó duro, luchando contra una infección en sus pies que finalmente le costó la pierna derecha.

“Les dije, ya estoy listo para la amputación porque estaba listo para regresar a casa con mis hijos y mi señora”, él afirmó.

Hubo lágrimas de alegría cuando finalmente pudo tener ese reencuentro con Carter de dos años y Nathan de tres meses, quien nació mientras papá luchaba por su vida en el hospital.

“Charlamos por video el día del nacimiento, así que estuve en una videollamada el día del cumpleaños”, él dijo riendo.

Ahora comenzará la rehabilitación y eventualmente se le colocará una prótesis, pero está agradecido de haber recuperado su vida.

"Me pudo haber ido de cualquier manera, así que me alegro de haber sido lo suficientemente fuerte como para superarlo y despertar y seguir aquí".

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English.