Hombre se habría hecho pasar como doctor y atendido a miles de pacientes

Un hombre de Studio City es acusado de hacerse pasar como doctor por "varios años" e ilegalmente haber atendido a miles de pacientes desde una clínica en North Hollywood.

Stephan Gevorkian, de 44 años, enfrenta cinco cargos de ejercer la medicina sin certificado profesional, la Oficinal del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles anunció el lunes.

“Practicar la medicina sin licencia no solo es un acto criminal en California, sino también puede causar daños irreparables para la salud de la gente desprevenida, algunas con enfermedades serias, quien creen que están bajo el cuidado de un médico licenciado”, dijo el fiscal del distrito, George Gascón, en un comunicado escrito.

Gevorkian es dueño y operador de Pathways Medical Group en North Hollywood, según la oficina del fiscal del distrito. La clínica realiza exámenes de sangre, aconseja a pacientes y ofrece tratamientos para varias condiciones serias, incluyendo el cáncer e infecciones virales.

Gevorkian fue presuntamente descubierto luego de que un investigador encubierto programó una consultación con el acusado. Durante la consultación, Gevorkian “no abordó con precisión los niveles anormales de una hormona que podría indicar una afección médica grave”, según la oficina del fiscal del distrito.

No fue inmediatamente claro si Gevorkian tenía un abogado quien pudiera comentar sobre los cargos.

Cualquier persona que crea ser víctima puede llamar a la línea directa de Protección al Consumidor marcando el 213-257-2465.

