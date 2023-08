Hombre que se hizo pasar por juez estafa a mujer en proceso de residencia por casi $4,000

Una televidente pensó que estaba convirtiéndose en residente estadounidense, pero terminó perdiendo miles de dólares.

Esta estafa cuesta creerla, imagínense, un individuo fingió ser juez, y hasta sostuvo supuestas audiencias con la víctima, así que preste atención para que no vaya a caer.

Una foto muestra a un hombre vestido de juez en una supuesta audiencia de inmigración en que Paulina pensó estar terminando su proceso para convertirse en residente estadounidense, y por fin viajar a Colombia.

“Era uno de mis deseos más grandes, ir a la tumba de mi hijo, ya que no pude ir a la muerte de él, a su sepelio”, dijo Paulina, quien pensaba estar haciéndose residente de EEUU.

Todo comenzó cuando recibió una llamada de un supuesto abogado de inmigración.

“Que él tenía un programa que era un acuerdo de la embajada de Estados Unidos con Colombia, donde estaban acogiendo a más de 200 personas, más de 200 personas colombianas que estuvieron aquí ilegalmente”, señaló Paulina.

Añadió que le aseguró que pronto la contactaría el Departamento de Inmigración y días después recibió llamada.

“Para mí fue emocionante cuando me dijo bienvenida a los EEUU de Norteamérica, usted va a tener sus documentos, la primera llamada, claro que todo tiene un costo, usted va a pagar un dinero y uno no importa porque yo pensaba que era verdad”, dijo

Por meses estuvo comunicándose con el supuesto abogado y agentes migratorios, enviando documentos y pagos electrónicos, y ellos le mandaban recibos con esta insignia del gobierno.

“Fui pagando de 300, de 380, de 400 cada vez que ellos me lo pedían y siempre me advertían que no, o sea que eso era algo confidencial porque migración tenía mis teléfonos, ellos sabían con quién hablaba yo”, dijo.

Después de varios pagos, le enviaron unos documentos que parecieran ser del gobierno y le fijaron audiencias.

“Fueron tres entrevistas vía Zoom. La última entrevista fue con un supuesto juez que me dijo que iba a tener mi documento dentro de 120 días hábiles, pero que tenía que pagar $3,750 divididos en dos”, dijo Paulina.

Y pagó, pero, al no recibir lo prometido, el supuesto abogado le daba explicaciones, que quedaron grabados en su teléfono.

“Yo sé que usted está un poco preocupada, pero es que he tenido unos inconvenientes acá en el buffet, he estado un poco ocupado, pero tranquila que yo estoy al tanto de su proceso”.

Telemundo 52 Responde Intentó comunicarse con el supuesto abogado, pero nunca contestó y enviaron al servicio de inmigración y ciudadanía los detalles del caso, ante lo cual emitieron este mensaje: reconocemos que el proceso de inmigración puede ser complejo y que los solicitantes corren el riesgo de convertirse en víctimas de estafas o fraudes, cuando las personas necesitan asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, deben asegurarse de que la persona que los ayude sea un abogado o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el departamento de justicia”.

Hoy, aunque está devastada por la perdida de lo equivalente a tres meses de sueldo, Paulina quiso pasar la voz… ¿Su mensaje? Que no se dejen engañar.

Es importante reportar este tipo de casos a las autoridades, y puede hacerlo en el sitio de uscis.gov donde tienen un área para reportar fraudes y estafas de inmigración.