Hombre pierde dos dedos por encender fuegos artificiales ilegales en Moreno Valley

Un hombre de Moreno Valley encendiendo fuegos artificiales en su residencia perdió dos dedos en una mano cuando un dispositivo detonó antes de que él tuvo la oportunidad de liberarlo, dijeron hoy las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:40 p.m. miércoles en un área no revelada de la ciudad, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El teniente Howard Hibbler dijo que la víctima, cuya identidad no fue dada a conocer, manipulaba un “fuego artificial ilegal tipo mortero” que explotó.

Paramédicos fueron enviados al lugar y brindaron atención al hombre, que fue llevado al cercano Centro Médico de la Universidad de Riverside para una cirugía de emergencia.

Se desconocía su estado el jueves.

"El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside recordó al público que el uso de fuegos artificiales ilegales puede causar lesiones graves, y todos los fuegos artificiales son ilegal en Moreno Valley'', dijo Hibbler.

El martes, la Junta de Supervisores aprobó el programa "Plan de Acción de Seguridad de Fuegos Artificiales 2022" para disuadir el uso ilegal de pirotecnia.

El plan implica una campaña de una semana, ya en marcha, con el lema “Usted lo enciende, nosotros lo anotamos'', refiriéndose al potencial de fuertes multas en conexión con el encendido ilegal de fuegos artificiales.

Las multas oscilan entre $1,000 y $5,000, dependiendo del número de violaciones dentro de un período de 36 meses.

Las autoridades investigan una explosión causada por fuegos artificiales en una casa en Rialto.

Propietarios que permiten a alguien que use fuegos artificiales ilegalmente también puede enfrentar multas y posiblemente ser responsable de todos los costos de supresión si estalla un incendio debido a la pirotecnia siendo encendido en su residencia.

No se pueden encender fuegos artificiales sin el permiso del jefe de bomberos del condado en comunidades no incorporadas. La mayoría de los 28 municipios del condado no autorizan el uso privado de pirotecnia. Sin embargo, las ciudades de Blythe, Coachella, Desert Hot Springs e Indio permiten los llamados dispositivos “safe and sane”, como bengalas, fuentes y pargos que no disparan al aire, para ser utilizado por particulares sin un permiso.

En las próximas dos semanas, el portal de internet del departamento de bomberos del condado proporcionar una lista completa de dónde ver las extravagancias del 4 de julio este año.