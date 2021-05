Arrestan a conductor de patineta eléctrica tras accidente mortal en Venice

Un hombre que caminaba por una acera fue atropellado por una patineta eléctrica eléctrico y murió el sábado por la noche en Venice

El accidente ocurrió el sábado, a las 9:45 p.m., en el Bulevar Lincoln, en Marco Court, según un oficial de escritorio de la División de Tráfico Oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La víctima murió en el lugar, según la oficina del forense, que todavía está trabajando para identificarlo.

Un hombre y una mujer viajaban en la patineta eléctrica alquilada cuando golpeó al hombre, dijo la policía de Los Ángeles. El hombre de la patineta eléctrica fue arrestado bajo sospecha de DUI.

El hombre se cayó y se golpeó la cabeza contra la acera después de que lo golpeara la patineta eléctrica, dijo la policía.

Ambos conductores permanecieron en el lugar.

Las patinetas electricas solo deben operarse en un carril para bicicletas, sendero o carril para bicicletas, no en una acera, según el Departamento de Vehículos Motorizados de California.

