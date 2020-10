Hombre es acusado de cobrar miles tras presuntamente hacerse pasar por dermatólogo y experto en inmigración

Un grupo de televidentes asegura que un hombre se hizo pasar por dermatólogo y experto en inmigración, para hacerse de miles de dólares, antes de presuntamente desaparecer con el dinero.

El hombre en cuestión tenía una clínica en Santa Ana que cerró de un momento a otro aseguran los que lo acusan. Esto fue lo que encontró Telemundo 52 Responde.

El miércoles estuvo cerrada, pero en la clínica, en la calle Main de Santa Ana, es donde Gabriele Chávez presuntamente conoció a las personas que llamaron a Telemundo 52 Responde para quejarse.

“Él me dijo que él era un cirujano, y le había hecho cirugías a Maribel Guardia. Me puso 15 inyecciones en cada pantorrilla acá atrás, y no nomás, ouch, me duele. Estamos hablando del bótox”, dijo Bertha, presunta víctima.

“Yo quería unos masajes faciales”, dijo Lourdes, otra presunta cliente.

Hoy, todas estas mujeres dicen estar preocupadas, pues no saben si los tratamientos que recibieron de manos de Chávez eran reales, y es que, de acuerdo con nuestras investigaciones, este hombre, cuya fotografía compartieron en sus páginas sociales sus clientas, tras supuestamente haber sido estafadas por él, no tiene la licencia requerida para inyectar bótox, ni para realizar tratamientos estéticos invasivos.

Pero las quejas en su contra van más allá, ya que al menos tres personas, aseguran que le pagaron a Chávez miles de dólares a cambio de trámites legales, y de inmigración, para los cuales, tampoco tiene licencia.

“Que él tenía una firma de abogado, que él era un hombre de negocio, y tenía muchos abogados, los mejores en Santa Ana, y tenía conexiones con la corte y con inmigración, y en menos de dos tres días me podía ayudar con mi caso”, dijo Agripina Magallan, asegura le pagó a Chávez $7,300 por trámites migratorios.

“Él me dijo, ‘no te preocupes, yo lo hago, yo te representó, pero voy a necesitar $2,000’, y se los di”, dijo José, quien necesitaba tramitar su visa.

“Le estaba dando abonos de $500, $700, y fue cuando le pague $5,000 dólares en efectivo”, agregó.

Ana Bertha Arias asegura que a ella Chávez le ofreció préstamos e inversiones ficticias.

“Esta fundación, si inviertes $250,000, te pagan $25,000 mensual”, dijo Arias que asegura le dio a Chávez $5,400.

Según la señora Chavarría, Chávez supuestamente le ofreció un cuarto en renta, y le cobró $1,500, aunque la propiedad no era suya, tras lo cual se desvaneció.

“Tengo dos meses que no se nada de él”.

“Se desapareció. Ya ahorita no me contesta”.

“Coraje, impotencia, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Y cómo vamos a comprobar”? dijeron las supuestas víctimas.

En total, las seis personas que hablaron con nosotros aseguran que Gabriele Chávez les debe $28,300.

Tras nuestras indagaciones, Telemundo 52 Responde logró localizar a Chávez a un domicilio, donde se negó a responder ante cámaras, sin embargo, Telemundo 52 Responde habló con él sobre las acusaciones en su contra.

Al cuestionarlo, reconoció que recibió pagos por trámites migratorios, e insistió en que lo hizo porque supuestamente trabajaba con un abogado, pero al preguntarle el nombre del abogado, no nos lo proporcionó.

También se le preguntó sobre su spa, y le pedimos comprobantes de que tenía licencia para realizar procedimientos cosméticos, y aunque nos aseguró contar con todos los permisos requeridos, hasta el momento no ha mostrado ningún comprobante, a pesar de haberle dado más de tres semanas para ello.

Con respecto a las acusaciones de que recibió pagos, sin cumplir lo prometido, Chávez negó deberles dinero a las personas en cuestión.

La policía de Santa Ana ya abrió una investigación oficial, e invitan a quienes sepan algo que pueda ayudar con el caso, a comunicarse al 714-242-8516.

Telemundo 52 Responde advierte que antes de recibir tratamientos de belleza, asegúrese de estar en manos de una persona preparada, y que tenga los permisos requeridos por ley, no ponga su salud en riesgo, y si va a pagar por trámites de inmigración, exija un contrato por escrito y confirme que realmente sea un abogado.