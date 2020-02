Hombre detenido por presunto incendio provocado en Tustin

Un residente de 59 años de un edificio de apartamentos de dos pisos en Tustin estaba bajo custodia esta mañana bajo sospecha de provocar el incendio previo al amanecer que dañó o destruyó 38 de las 40 unidades del edificio.

Patrick Andrew Ceniceros hizo declaraciones incriminatorias mientras era entrevistado por detectives de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, según el teniente Andrew Birozy del Departamento de Policía de Tustin. Fue arrestado el miércoles alrededor de las 8:45 p.m., dijo Birozy.

El incendio de rápido movimiento, que desplazó a docenas de residentes, dos de los cuales sufrieron inhalación de humo, comenzó el miércoles como a las 3:01 am, en los apartamentos de Chatham Village en el 15751 de la Calle Williams, cerca de la Avenida McFadden, y no se extinguió por completo hasta las 8: 04 am, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. El incendio provocó el colapso del techo.

Inicialmente, un residente figuraba como desaparecido, pero luego fue localizado, dijo el capitán de OCFA, Tony Bommarito. Dijo que 62 residentes buscaron refugio y servicios de la Cruz Roja Americana.

Bommarito dijo que los primeros bomberos en la escena encontraron fuego intenso en el primer piso que se extendió rápidamente al segundo piso y al ático.

“Así fue como el fuego viajó tan rápido”, dijo. `` Tuvimos el colapso del techo en aproximadamente 24 minutos, lo cual es muy rápido para un edificio de este tamaño”

Todo el edificio es “casi una pérdida”, ya que incluso las unidades inferiores no afectadas por las llamas son “inhabitables” debido al daño causado por el agua y el humo, dijo Bommarito, y agregó que alrededor de 120 bomberos combatieron las llamas.

Un hombre que sufría de inhalación de humo fue llevado a un hospital y una mujer fue tratada en el lugar. Ambos fueron descritos como personas mayores.

La policía fue de unidad en unidad para alertar a los residentes mientras las llamas se extendían rápidamente por el complejo.

“Me desperté y miré por el patio trasero y había (llamas). Los policías golpeaban nuestra puerta y decían: "Salgan, hay un incendio", dijo Angelina González, de 13 años, a la cadena hermana NBC4. "Todas nuestras cosas estaban allí. Tomé a mis perros y salí corriendo".