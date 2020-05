Hombre desamparado demanda a grupo de rescate de animales por el regreso de su perro

Un hombre indigente que vive en una carpa en Echo Park está demandando a una organización de rescate de perros que, según él, se llevó injustamente a su antiguo compañero canino a principios de este año y afirmó falsamente que abandonó al animal.

La demanda de la Corte Superior de Los Ángeles de Elliot Haas alega robo, traspaso e imposición intencional de angustia emocional en la demanda presentada el viernes contra Little Love Rescue y su representante, Brittney Littleton. Él busca daños no especificados, una orden judicial que prohíba que los acusados maltraten al perro, Luna, o que entreguen el animal a un tercero.

Littleton no pudo ser contactada de inmediato.

Haas vive en una carpa en el bulevar Glendale y obtuvo a Luna como su perro de apoyo en 2013 de una mujer que buscaba a alguien para adoptar al animal, según la demanda. Luna sufría de "ansiedad de separación" y necesitaba estar con una persona que no tenía otros perros y podía estar con ella todo el día, según la demanda.

Haas sufre de pérdida auditiva, depresión severa y ansiedad, y teniendo a Luna lo ha capacitado para realizar actividades de la vida diaria, según la demanda.

"Elliot estaba buscando un compañero que lo ayudara con su ansiedad y cuando conoció a Luna, fue amor a primera vista", dice la demanda.

En enero de 2019, Luna sufrió una convulsión que dejó sus piernas traseras paralizadas, dice la demanda. Haas le compró una silla de ruedas con su única fuente de ingresos de su cheque de alivio general mensual, según la demanda.

A principios de enero, Haas comenzó a trabajar con un trabajador social de Homeless Health Care Los Angeles, según los juicios. Según la demanda, uno de los objetivos de la agencia es encontrar viviendas permanentes para sus clientes y sus mascotas.

El 24 de enero, Haas estaba sentado frente a su tienda cuando una mujer y un hombre le ofrecieron una mesa, la cual aceptó, según la demanda. Pero cuando Haas se dio la vuelta después de acomodar la mesa, vio que la mujer se había llevado a Luna y la había colocado en el auto en el que ella y el hombre habían llegado, según la demanda.

Cuando Haas preguntó por qué llevaban al perro, dijeron que llevarían al animal a un veterinario porque parecía enferma, según el traje.

"Le dijeron a Elliot que Luna sería devuelta a él y le dijeron que si amaba a Luna, querría saber que el veterinario había dicho que estaba de buen salud", dice la demanda. "Elliot quedó atónito y sin perder el ritmo, el hombre y la mujer se subieron a su automóvil y se fueron con Luna".

Haas presentó un informe policial y luego se enteró de que las personas que se llevaron a Luna eran "amigas de Brittney Littleton", dice la demanda.

Inmediatamente después de que le quitaron Luna a Haas, Little Love Rescue publicó en su página de Instagram y creó una cuenta de GoFundMe llamada "Save Luna - the Paralyzed Street Dog", o “Salven a Luna -- la Perra Callejera Paralizada” para solicitar donaciones, según la demanda.

La página hizo "reclamos fabricados", alegando que Luna fue abandonada por su dueño, según la demanda.

Cuando Haas le envió un mensaje de texto a Littleton en febrero diciéndole que quería que le devolvieran a Luna, ella respondió: "Su factura de veterinario es de $ 6,000 hasta ahora si quiere pagarla", dice la demanda.

Haas respondió que él se había encargado de encontrarle cuidado para la perra y que le enviaría un correo electrónico con información que lo probara, según la demanda.

Mientras tanto, Littleton recaudó más de $ 8,000 a través de la cuenta GoFundMe y un servicio de pago móvil Venmo de personas que deseaban cubrir los gastos veterinarios de Luna, según la demanda.

El 26 de febrero, el equipo de Recursos de Igualdad y Defensa de la Vivienda, un bufete de abogados de interés público, envió a Little Love Rescue una carta indicando que la organización estaba ayudando a Haas a recuperar su mascota, según la demanda.

Poco después, Little Love Rescue actualizó su cuenta de GoFundMe e hizo una petición en Instagram pidiendo ayuda con "honorarios legales", dice la demanda.

Hasta la fecha, Luna aún no ha sido devuelta a Haas, y Littleton continúa recaudando dinero para Little Love Rescue, que no está registrada con el fiscal general y no está designada como una organización caritativa, según la demanda.

El sitio web de Little Love Rescue afirma que la organización acepta "animales enfermos, con necesidades especiales, neonatos y animales en la lista roja" y les brinda atención médica hasta que puedan ser adoptados. Desde su inicio, Little Love Rescue "ha salvado más de 900 animales", según el sitio web.