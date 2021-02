Hombre denuncia cobro inesperado de prueba COVID-19

Un televidente llamó a Telemundo 52 Responde para denunciar lo que consideró un trato irregular en el Consulado de Guatemala, cuando fue a hacerse una prueba de COVID-19.

David Raúl Camas llamó a Telemundo 52 Responde porque, a pesar de que creyó que la prueba sería gratuita, al llegar a la clínica que opera dentro del consulado, le pidieron a suhermmano un pago en efectivo, y asegura que no le quisieron dar recibo.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto directamente con el cónsul. Aquí lo que dijo.

“El 28 de diciembre, fuimos al Consulado de Guatemala, donde mi hermano se hizo la prueba del COVID-19”, dijo Camas.

Camas explicó que su hermano decidió hacerse la prueba del COVID-19 en el consulado de su país, porque unos días antes, cuando fue a hacer otros trámites para viajar, le dijeron que la administraban de manera gratuita, pero cuando volvió, dentro del marco de las 72 horas requeridas para obtener la prueba antes de su vuelo, quedó desconcertado.

“Le dijeron, OK, son $175 dólares, ¿pero cómo?, si nos dijeron que era gratis?”, pues no, pero cuesta $175 para dárselo pronto, necesitamos acelerar el proceso” dijo David Raúl, su hermano necesitaba la prueba de COVID-19.

Agregó que no iban preparados para eso.

“Pidieron dinero en efectivo, entonces mi hermano dijo, tengo que ir al banco porque no tenemos cash”, pero ¿me dan un recibo? ‘No, no damos recibo’, ¿pero por qué? Porque no damos recibo"..

Sin más opción, pagaron dice David, pero se quedaron incómodos.

"Nos parece injusto, porque ¿Por qué no nos dijeron antes? ¿y quién está cobrando? ¿Por qué? Y además… El recibo, ¿El cónsul sabe? ¿La embajada sabe? ¿Las autoridades saben del cobro? ¿Para quién es el cobro cuando dicen que es gratis? Todas esas son las preguntas que tenemos.

Con esas dudas, Telemundo 52 Responde fue a hablar con el cónsul directamente, y confirmaron lo que le dijeron inicialmente a Camas.

“Aquí no tenemos una clínica commercial, es absolutamente gratuita, para brindar información de salud preventiva para los guatemaltecos”, dijo Tekandi Paniagua, Cónsul General de Guatemala en Los Ángeles.

Aunque explicó que las pruebas rápidas de COVID-19, no están incluidas en el servicio gratuito, y que solo han hecho unas cuantas.

"Seis casos de excepción, que yo autoricé, de personas que necesitaban al día siguiente la prueba, cómo tú sabes, esas pruebas sí requieren un costo, y fue una opción que se les dio a los guatemaltecos.

Sin embargo, el cobro en efectivo y sin recibo, reconoció, no es parte del proceso.

“Me está diciendo la muchacha de la clínica que si brindan el recibo, entonces vamos a investigar”, señaló Camas.

Y se comprometió a llamar directamente a David.

“Para despejar cualquier duda relacionada a cualquier malentendido o algo fuera de orden, porque a mí me encantaría aclarar esta situación”, dijo Camas.

Por cierto que el cónsul aclaró a sus connacionales que ha cambiado el requisito de hacerse una prueba 72 horas antes de viajar a Guatemala, ahora son 96 horas, o sea cuatro días antes del vuelo, lo cual facilita hacerse una prueba sin costo, y recibir los resultados a tiempo.