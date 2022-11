Un hombre de Torrance no se declaró culpable el lunes de violación y asesinato en la muerte de una adolescente y una mujer joven con ocho meses de diferencia en 2011.

La declaración de culpabilidad de Geovanni Borjas, de 38 años, lo abre a la posibilidad de una cadena perpetua sin libertad condicional.

Borjas no refutó dos cargos de asesinato en primer grado y violación forzada, además de un solo cargo de secuestro para cometer una violación. También admitió acusaciones de circunstancias especiales de asesinatos múltiples y asesinato durante la comisión de una violación.

Está programado para ser sentenciado el 12 de diciembre.

Borjas fue acusado en mayo de 2017 del asesinato de Bree'Anna Guzmán, de 22 años, el 26 de diciembre de 2011, y del asesinato de Michelle Lozano, de 17 años, el 24 de abril de 2011. El entonces jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo que ambas víctimas fueron agredidas sexualmente.

El cuerpo de Lozano fue encontrado alrededor de las 11:40 p.m. 25 de abril de 2011, junto a la Autopista 5 cerca de State Street en Boyle Heights. La policía dijo que el cuerpo había sido envuelto en bolsas de plástico, colocado en un contenedor de plástico y arrojado sobre una barrera de mampostería a lo largo de la autopista, y que el contenedor se abrió cuando golpeó el suelo.

El cuerpo parcialmente vestido de Guzmán fue descubierto el 26 de enero de 2012, cerca de la rampa de acceso de Riverside Drive a la autopista 2 en dirección sur, en el área de Silver Lake. Aparentemente, el cuerpo fue arrojado en el lugar, dijo la policía.

Guzmán había sido reportado como desaparecido un mes antes. Salió de su casa en Lincoln Heights el día después de Navidad para ir a una tienda, pero nunca regresó.

Inicialmente, la policía no creía que los dos asesinatos estuvieran relacionados. Pero Beck dijo que los detectives finalmente pudieron conectar los crímenes y solicitaron permiso de la Oficina del Fiscal General del estado para realizar una búsqueda de ADN familiar.

El caso marcó la segunda vez que la policía de Los Ángeles se basó en una búsqueda de ADN familiar, que puede limitar la búsqueda de un sospechoso a una familia en particular y señalar a los detectives a los sospechosos cuyo ADN aún no está en una base de datos. Beck señaló que el ADN de Borjas no estaba en ninguna base de datos existente antes de su arresto.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también usó ADN familiar en el caso del asesino en serie "Grim Sleeper", en el que los detectives usaron una corteza de pizza desechada para recolectar ADN que vinculaba los asesinatos con Lonnie David Franklin Jr., quien fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 2016. murió mientras estaba en el corredor de la muerte en marzo de 2020.

Borjas se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales originalmente buscaban la pena de muerte en el caso, pero ese castigo fue retirado de la mesa luego de la elección del fiscal de distrito George Gascón, quien se opone a la pena capital.