Hombre compró vehículo con odómetro alterado, ahora comparte su pesadilla

Un hombre pensó que había hecho una excelente compra tras adquirir un carro usado, pero después de la transacción, se dio cuenta que lo que decía el odómetro, no coincidía con el título.

Alex Díaz le dijo a Telemundo 52 Responde que nunca imaginó caer víctima de un fraude como este, y ahora que reconoció los errores que cometió, quiso compartirlos con otras personas, para evitarles correr con su misma suerte.

Díaz necesitaba un auto bueno y confiable para su trabajo, así que cuando vio esta camioneta anunciada por las redes sociales, no dudo en contactar al supuesto dueño, quien lo citó esa misma noche en un lugar público, donde, tras revisar el vehículo, acepto pagar $5,000 en efectivo, precio que le pareció excelente para una camioneta de 10 años de antigüedad, y el millaje era bajo.

“Efectivamente el carro tenía 122,000 millas”, dijo Díaz, quien compró un auto con el odómetro alterado sin saberlo.

Días después, cuando fue a registrar su nuevo auto, notó que en el registro, el odómetro tenía otro número.

“En el título, cuando ya fui a ponerlo a nombre mío, vi que el carro tenía 216,000 millas”, dijo Díaz.

Al darse cuenta de semejante diferencia, Díaz trató de contactar al señor que le vendió la camioneta, pero,

“Ya me bloqueó de la página, cerró su página y el teléfono tampoco ya no me contesta, como si se hubiese cambiado el número”.

Lo peor es que no sabe con certeza el nombre del vendedor, puesto que en redes sociales se identificaba simplemente como “Yaquis Obregón”, así que no le quedó más que abrir un reporte policial y contactar a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde intentó comunicarse con el vendedor, pero efectivamente, el número telefónico estaba desconectado y la agencia que aparece en el título, tampoco respondió.

“Tengo un mensaje donde me dijo, el carro es del dealer, no hay problema”, dijo Díaz.

Tras lo que le sucedió, Díaz, quiso compartir lo que aprendió, con otras personas.

“Que le pidan al vendedor una ID, o una copia o se vayan a un lugar que verdaderamente sea correcto para comprar un automóvil, y verificar el titulo, que ese fue mi error”, señaló Díaz.

De acuerdo a los expertos, siempre es recomendable, antes de pagar por un vehículo usado, ir al DMV con el vendedor, y asegurarse que el título esté limpio y coincida con lo que usted cree estar comprando.

Por cierto, que, la modificación ilegal del odómetro es un crimen federal penado con multas o hasta prisión, y se debe de denunciar.