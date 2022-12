Hombre asegura que taller vendió su vehículo tras negarse a pagar $9,000 por almacenamiento

Luego de llevar su carro a reparar, y dejar su depósito, un hombre terminó sin su vehículo, y sin su dinero.

El señor Óscar Paz asegura que dos meses después de dejar su carro, aún no le hacían las reparaciones, y le quisieron cobrar $9,000 por almacenamiento, pero al negarse a pagar tal cantidad, dijo que le vendieron su carro sin su consentimiento.

“No sé si se falsificó mi firma, o que hizo, o cómo reportó, argumentando que la camioneta era de él”, dijo Paz.

Paz dijo que el taller vendió su vehículo, sin permiso, luego de que él lo dejó a reparar en abril, cuando dio un depósito de $1,000.

“Nunca me arreglaron mi vehículo, se quedaron con él, y ahora resulta que ya hay otro dueño de mi vehículo, aparece otro dueño, no soy dueño, y yo jamás he firmado ningún documento”, señaló Paz.

Según cuenta el señor Paz, Wilmer Obregón le dijo que le debía gastos de almacenamiento del carro.

“Que había pasado ya dos meses y no lo había recogido, y que tenía que pagarle $9,000, que eran $150 diarios de 'storage'”, dijo.

Telemundo 52 Responde habló con el señor Obregón, quien aseguró que sí se le explicó al señor Paz que, antes de empezar el trabajo, necesitaba pagar el 50% para cubrir las partes, que eran $1,400 adicionales, y que, al no recibir esa cantidad, no se inició el trabajo.

Al preguntarle por qué vendió el vehículo sin autorización, el señor Obregón reconoció que no debió haberlo hecho sin tener una póliza por escrito que explicara que luego de cierta cantidad de días en el taller, un vehículo se consideraría abandonado.

“Si el papel dice 30 días, ahí si está uno en derecho de venderlo, ese sí es mi error. Yo sé lo que usted está diciendo”, dijo Obregón, quien está encargado del taller.

Y también reconoció que el taller tenía la licencia vencida, asegurando que ya está en proceso la renovación. El señor Paz ya ha tomado medidas legales.

“Fui a la corte, ‘small claims’, hice un reclamo, y lo gané. Estoy ahorita en proceso de ejecutar la sentencia para que me devuelvan mi dinero. Hice el reporte al DMV”, agregó.

Es importante recordar que antes de dejar su carro en un taller, es importante verificar que tenga licencia para brindar servicios. Para ello, puede llamar al 1-800-952-5210, o visite el sitio del buró de reparaciones automotrices, bar.ca.gov.

Otra recomendación: siempre pídale al mecánico todo por escrito.

“Debe proporcionar un presupuesto, y obtener la autorización de usted antes de comenzar cualquier reparación, y además deben tener su autorización adicional si su vehículo requiere más reparaciones”, dijo Mónica Vargas, vocera del Departamento de Asuntos del Consumidor de California.

Por cierto, que una buena idea para protegerse es, incluso antes de ir a llevar su vehículo y arriesgarse a dejarlo en cualquier lugar, localizar un taller con licencia en el sitio del buro de reparaciones automotrices, donde podrá asegurarse de que no tengan medidas disciplinarias en su contra.