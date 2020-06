Hombre asegura que le negaron conectar el agua y la luz a causa de los disturbios

Un televidente llamó desesperadamente a Telemundo 52 Responde porque llevaba cinco días sin agua ni luz, y le decían que no se las podían conectar debido a los disturbios.

El equipo de Telemundo 52 Responde se puso en contacto inmediatamente con LADWP, quienes les confirmaron que no estaban brindando servicios residenciales por seguridad de su personal, pero en menos de 24 horas después, Fernando Herrera reportó que nuevamente tenía agua y electricidad.

Herrera y su familia se mudaron hace unos días a un apartamento en el sur de Los Ángeles, pero nunca se imaginaron que, debido a los disturbios que se suscitaron, nadie se atrevería a ir a conectarle los servicios básicos.

“Desde el viernes pasado, la razón que me daban era que por los disturbios, y que no era seguro para sus equipos salir a las calles a trabajar”, dijo Herrera.

Herrera, cuyos hijos tienen 4 y 5 años, señaló que tuvo que gastar bastante dinero durante los últimos seis días para alimentar a la familia, y para poder bañarse un día.

“Más o menos unos 450 y 500 dólares, con la rentada del cuarto, y la comida durante esos días, porque tuvimos que rentar el cuarto para bañarnos y tener aire acondicionado, porque no teníamos nada de servicios”, dijo Herrera.

Herrera agregó que llamó a LADWP varias veces, pero no lo dejó satisfecho.

“Como me seguían diciendo lo mismo, que no era su problema, y que yo me las averiguara, y que no les importaba que tuviera dos niños pequeños”, dijo Herrera.

Tras esta llamada, Herrera decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde de inmediato se comunicó con LADWP, quienes confirmaron que habían suspendido sus visitas a domicilio por protección a su personal, y que, debido a las circunstancias extenuantes, de los 1.5 millones de clientes a quienes brindan sus servicios, 900 se vieron afectados. Pero le aseguraron a Telemundo 52 Responde que resolverían la situación de Herrera en cuánto antes.

“Cuándo yo le llamé a Telemundo 52 Responde, rápidamente, el día de hoy me conectaron mis servicios, pero de otro modo no lo iban a hacer. Llegaron, y no me dijeron nada, simplemente, ‘Ya están los servicios’”, dijo Herrera.

Herrera agregó que sintió un gran alivio, pues por fin podrá empezar a instalarse en su nuevo hogar.

LADWP explicó que si usted se vio afectado por esta situación, y sufrió pérdidas económicas, como Herrera, puede presentar un reclamo con los comprobantes de gastos, para que se le considere darle un reembolso.