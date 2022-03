Hombre asegura que le negaban un reembolso por una secadora que no funcionaba

Nuestro televidente dijo que compró una secadora de ropa que nunca funciono, y aunque exigió que le dieran un reembolso, no lo logro.

Felipe Gómez Carranza contó que compró la secadora en una tienda de descuento, y la máquina parecía solo estar un poco golpeada, pero cuando se dio cuenta de que no servía, pidió una solución y no tuvo éxito, hasta que Telemundo 52 Responde se involucró.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El señor Gómez Carranza, encontró una secadora de ropa Hotpoint de General Electric en una tienda de descuento que vende electrodomésticos, y pago $232.74 por ella, pensando que funcionaba.

“No la probaron. Luego, luego [los empleados] la subieron a mi camioneta, y dije, pues está nueva. Solo estaba un poco golpeada, pero bien, así que me la traje”, dijo Gómez Carranza.

Gómez Carranza asegura que el vendedor le dijo que estaba en buenas condiciones.

“Cualquier cosa que tenga, tiene garantía, y dije bueno”, contó.

Pero…

“Llegué y luego, luego la conecté, y no prendió desde el principio”, dijo.

Gómez Carranza contó que volvió a la tienda y le mandaron a un técnico, aunque fue hasta tres meses después.

“El joven dijo que la secadora no servía, que fuera a que me reembolsaran mi dinero a la tienda. Fui a la tienda, y les dije, y me dijeron que no, porque necesitaban algo escrito, y el que vino, no me dejó nada”, dijo.

Insiste en que le negaron el reembolso, pero le prometieron que mandarían a otro técnico, algo que no sucedió.

“Decían que sí, que sí, y que iban a ir los técnicos, y el dinero no, y no. Anduve buscando la forma de recuperar mi dinero, y dije, ¿cómo lo voy a perder”?

Fue cuando llamo a Telemundo 52 Responde, quien se puso en contacto con “Axis Supply Corp/Appliance Liquidation” para solicitar una explicación. Ellos nos aclararon que el recibo indica que el cliente está aceptando la mercancía en el estado que se encuentre, con defectos y fallas y sin garantía, y deja claro que no se hacen reembolsos, cancelaciones o intercambios, no obstante, tras exponerles la situación del señor Gómez Carranza, quien asegura le dijeron que la máquina funcionaba.

Axis Supply Corp dijo que “como medida de buena fe, nos pondremos en contacto con el cliente, y le brindaremos un reembolso una vez que nos devuelva la unidad” lo cual hicieron.

“Tengo que hacerle la lucha, porque el dinero le da trabajo a uno ganarlo, no es tan fácil”, dijo Gómez Carranza.