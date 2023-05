Hombre arrestado tras atrincheramiento dentro de furgoneta en Huntington Park

La policía el martes arrestó a un sospechoso de homicidio quien, luego de atrincherarse dentro de una furgoneta por varias horas, comenzó a hacer movimientos erráticos con lo que parecía ser dos cuchillos.

Los hechos comenzaron luego de una persecución policial. La policía revisó la placa del vehículo, lo cual reveló que el sujeto tenía una orden de arresto por homicidio, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Luego de frenar en medio de la calle, cerca de la intersección de la avenida Marbrisa y Verano Way, el hombre se rehusó a salir de la furgoneta, lo que causó que oficiales con el departamento del alguacil rodearan el vehículo.

En un punto, los oficiales aparentemente usaron una munición menos letal para quebrar la ventana trasera, lo que tampoco funcionó.

El hombre eventualmente salió de la parte trasera del vehículo y comenzó a hacer movimientos erráticos con lo que parecía ser dos cuchillos.

Eventualmente, los oficiales lo empujaron contra una cerca y lo arrestaron a eso de las 10:40 p.m., unas dos horas y media luego de que comenzaron los hechos.

