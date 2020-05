Hombre alega despido por retirar dispositivo que lo rastreaba a todas horas

Un ex empleado de una empresa que produce casas prefabricadas está demandando a la empresa, alegando que fue despedido en represalia por quitar un dispositivo de rastreo colocado en una caja de herramientas que le permitió a su jefe vigilar su ubicación dentro y fuera de servicio.

La demanda de la Corte Superior de Los Ángeles de Octavio Reynoso contra Connect Homes, ubicada en el centro de Los Ángeles, alega la terminación injusta, la invasión de la privacidad, la intrusión del derecho consuetudinario en asuntos o asuntos privados y prácticas comerciales injustas. Él busca daños no especificados en la demanda presentada el viernes.

Un representante de Connect Homes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reynoso comenzó a trabajar para Connect Homes en junio pasado y sus tareas incluyeron la instalación de paneles de yeso y la realización de tareas de techado, electricidad y plomería en los sitios de construcción, según la demanda. Su supervisor le ordenó a Reynoso que se presentara a trabajos específicos en todo el sur de California, según la demanda.

La compañía pagó el alojamiento en el hotel de Reynoso durante largos proyectos lejos de su hogar, según la demanda. La gerencia decidió cuándo Reynoso podría tomar descansos y dónde trabajaría, y usó una aplicación de teléfono celular para registrar la entrada y salida del reloj, según la demanda.

La demanda del teléfono celular permitió a la compañía verificar que estaba en su trabajo programado.

En agosto pasado, Reynoso había trabajado en seis proyectos Connect y recibió una evaluación positiva del trabajo, según la demanda. Sin embargo, en enero de este año, "las cosas empeoraron" cuando su jefe le dio a Reynoso un estuche que contenía varias herramientas a pesar de que el demandante usualmente usaba sus propias herramientas y tenía un espacio limitado en su camioneta, según la demanda.

Reynoso comenzó a sospechar cuando la gerencia le exigió que devolviera el caso al final de cada semana laboral, según la demanda. Pero el demandante "sintió miedo de iniciar una conversación detallada sobre el caso" con su supervisor debido a la "historia de arrebatos de ira" del jefe y porque Reynoso valoraba su trabajo, según la demanda.

A principios de febrero, el jefe de Reynoso le ordenó que se presentara a un trabajo en Culver City y le ordenó mantener el caso en su camioneta, según la demanda.

En la primera noche del trabajo, Reynoso condujo en su camioneta personal hasta el hotel donde se quedó y llevó el estuche a su habitación, donde lo abrió y notó que tenía "una discreta cavidad llena de espuma de embalaje", dice el traje. .

Reynoso sacó un poco de espuma y encontró un pequeño dispositivo rectangular del tamaño de un teléfono plegable con las letras "GPS", dice el traje. El dispositivo tenía pequeñas luces brillantes que indicaban que estaba encendido y en la parte posterior tenía el logotipo, "Spytec", dice el traje.

"Señor. Reynoso se sintió conmocionado ”, dice la demanda. "Se dio cuenta de que durante las últimas tres semanas, (su jefe) había estado monitoreando el paradero del Sr. Reynoso, incluso durante las tardes cuando el Sr. Reynoso no estaba trabajando".

El dispositivo permitió al supervisor de Reynoso saber a dónde iba en su tiempo libre y cuánto tiempo permaneció en lugares no relacionados con el trabajo, incluidas las casas de sus familiares, alega la demanda.

Reynoso temía que discutir el dispositivo con su jefe lo enojara, recordando cuántas veces el supervisor perdió los estribos y le gritó a él y a sus compañeros de trabajo, según la demanda.

"Señor. Reynoso se sintió desesperado, por lo que poco después colocó el (dispositivo) en un gabinete en el lugar de trabajo para que (su jefe) no pudiera rastrear ”, dice el traje, pero al día siguiente Reynoso vio que se había sacado del gabinete, el traje estados.

En febrero, el jefe de Reynoso se reunió con él y con otro trabajador para discutir su próximo trabajo, según la demanda. Durante toda la conversación, Reynoso se sintió "al límite" y al final miró al demandante y dijo: "Me gusta que me rastreen todas mis herramientas. Me gusta saber dónde están en todo momento ", dice la demanda.

Reynoso interpretó que el uso del término "herramientas" por parte del jefe significa sus empleados, dice la demanda.

Aproximadamente una semana después, Reynoso se sintió tan estresado y preocupado por la posible vigilancia adicional que creía que no tenía otra opción que renunciar, según la demanda.

Reynoso notificó a la compañía dos semanas antes de su intención de renunciar, pero antes de que terminara ese período, él y otros miembros de su equipo de construcción fueron despedidos, según la demanda.

Reynoso cree que debido a que otros empleados que no pertenecen a su equipo mantuvieron sus trabajos, su despido fue en represalia por haber retirado el dispositivo de monitoreo del caso, según la demanda.

Reynoso encontró un trabajo de construcción similar aproximadamente un mes después, pero le paga una tarifa por hora más baja y no le paga una tarifa diaria como Connect tenía, dice la demanda.

"Como resultado, el Sr. Reynoso ha luchado para mantenerse a sí mismo y a su familia", según la demanda.