Develación de la estrella para Carrie Fisher en Hollywood: cómo ver la ceremonia

What to Know La ceremonia de inauguración de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de Carrie Fisher está programada para las 11:30 a.m., en 6840 Hollywood Boulevard.

Los fanáticos de la actriz de “Star Wars” crearon una estrella improvisada en el Paseo de la Fama después de su muerte en 2016.

La Cámara de Comercio de Hollywood invitó a seis fanáticos que crearon la estrella improvisada a asistir a la instalación.

Los fanáticos de la querida princesa de 'Star Wars' crearon una estrella improvisada en el Paseo de la Fama de Hollywood después de la muerte de Carrie Fisher en 2016. A partir de hoy tendrán una verdadera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El poder de las estrellas brillará a través de las nubes el jueves en Hollywood cuando se presente una estrella en el Paseo de la Fama para la actriz Carrie Fisher.

La ceremonia en el feriado de 'Star Wars' del 4 de mayo está programada para alrededor del mediodía, pero los fanáticos devotos llegaron temprano el jueves para ver la estrella ubicada a solo unos metros de la Mark Hamill, coprotagonista de Star Wars, y al otro lado de la calle de donde se encuentra la de su madre de Fisher, Debbie Reynolds.

"He sido un gran fanático de 'Star Wars' durante casi toda mi vida", dijo David, abrigado para la ceremonia en un día inusualmente frío en Los Ángeles. "Me sentí tan devastado cuando me enteré de la muerte de Carrie. Recuerdo dónde estaba".

Tras su muerte, en diciembre de 2016 a los 60 años, se colocó una estrella improvisada en el Paseo de la Fama en honor a Fisher.

"Ahora, finalmente podemos ver la cosa real", dijo David.

Hamill es uno de los que se espera que hable en la ceremonia del jueves.

La hija de Fisher, Billie Lourd, también estará presente.

Su estrella fue instalada el lunes. La Cámara de Comercio de Hollywood invitó a seis fanáticos que crearon la estrella improvisada a asistir a la instalación, que incluye martillar el espacio, colocar los cimientos y colocar la estrella, y posar para las fotos.

La actriz Mandy Amano presenta sus respetos en la estrella improvisada de Carrie Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood durante "Un tributo de fans a nuestra amada princesa Leia", que se llevó a cabo en el patio del Teatro Chino TCL el 31 de diciembre de 2016 en Hollywood, California. (Foto de Albert L. Ortega/Getty Images)

También presionaron huellas de manos en la base de cemento subyacente.

"Carrie Fisher lo es todo", dijo la fan Lavonne Domínguez. "Ella es nuestra princesa, nuestra general, nuestro faro de esperanza. Siempre será nuestra amiga".

La estrella improvisada permaneció en el Paseo durante unos 10 días. Los fanáticos de luto dejaron sables de luz y otros artículos de 'Star Wars' junto con velas y flores. La estrella incluyó el mensaje: "Carrie Fisher, que la Fuerza te acompañe siempre. Esperanza".

Cómo ver la ceremonia de la estrella del Paseo de la Fama de Carrie Fisher

La ceremonia de inauguración de la estrella está programada para las 11:30 a. m., en 6840 Hollywood Boulevard, cerca del Teatro El Capitán de Hollywood.

Puede ver la transmisión en vivo aquí o simplemente hacer clic en el reproductor multimedia de arriba.

Su madre Angélica María, y otros actores como Jaime Camil y Kate del Castillo, estuvieron presentes en el evento.

La estrella, patrocinada por Disney, es la número 2754 en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En realidad, las estrellas de la caminata no se otorgan a los destinatarios basándose únicamente en el talento, el trabajo duro y la dedicación a las artes.

Los ganadores de estrellas son seleccionados por un comité que considera cientos de solicitudes cada año. Las estrellas se compran por $30,000, en lugar de regalarse.

La mitad de esa tarifa de $30,000 paga la ceremonia y la otra mitad se destina al mantenimiento y las reparaciones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.