Buscan a sospechoso de un tiroteo mortal en Hollywood

Un hombre de unos 20 años fue asesinado a tiros en Hollywood el miércoles por la noche después de una disputa con otro hombre cerca de un hotel.

Los oficiales respondieron alrededor de las 7 p.m. a las avenidas Selma y Argyle al sur del hotel W Hollywood. Les dijeron que un hombre había recibido un disparo durante la discusión.

Testigos, algunos de los cuales corrieron para cubrirse cuando escucharon disparos, dijeron que la víctima trató de alejarse pero chocó contra varios autos estacionados cerca.

La víctima fue llevada a un hospital donde murió.

El tirador se alejó del lugar. Una descripción detallada del pistolero no estaba disponible.

El asesinato fue el tercero en Hollywood en una semana, dijo la policía.



Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.