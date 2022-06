Encuentran a dos niños en vehículo tras doble tiroteo mortal en Hollywood

Un hombre y una mujer de unos 20 años fueron encontrados muertos a tiros el jueves por la noche en Hollywood.

Dos niños pequeños fueron encontrados dentro de un automóvil cerca de donde se descubrieron los cuerpos, en la intersección de la Avenida Carlos y la Calle Gower. Los niños fueron llevados a la estación Hollywood de LAPD.

La policía dijo que creen que la mujer fallecida es la madre de los niños.

Los detalles sobre lo que condujo al tiroteo no estaban disponibles de inmediato.

Los testigos informaron que una persona huyó del lugar, pero no se informaron arrestos el viernes temprano. Una descripción detallada de la persona no fue dada a conocer de inmediato.

