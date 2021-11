Hombre muere en tiroteo en Hollywood durante un intento de robo

Un hombre murió el martes en un tiroteo en Hollywood, y la policía cree que estuvo relacionado con un intento de robo.

Los oficiales de la estación de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron, a las 2:10 a.m., al 7181 del Bulevar Sunset, afuera del restaurante Bossa Nova, sobre múltiples llamadas de un tiroteo. Allí encontraron inconsciente a un hombre de 23 años, dijo el oficial de LAPD Drake Madison.

El hombre estaba sentado dentro de su vehículo, junto con una pasajera, antes de que comenzara el incidente, dijo Madison. La mujer salió, momento en el que hasta ocho sospechosos se acercaron a ella desde un automóvil desconocido e intentaron robarla.

El hombre salió de su automóvil, armado con un arma. Hubo un intercambio de disparos, según Madison.

El hombre fue alcanzado por disparos y murió en el lugar, dijo Madison. No está claro si alguno de los sospechosos fue alcanzado o herido durante el intercambio de disparos.

Según testigos, los sospechosos se alejaron del lugar en un sedán gris, dijo Madison.

Según el LAPD, el incidente no estaba relacionado con pandillas.

No se dispuso de otra información. El área alrededor del Bulevar Sunset y la Avenida Formosa estuvo cerrada por actividad policial el martes por la mañana, según el LAPD, y se aconsejó a los conductores que buscaran rutas alternativas.

