“Aterrador”: puma sorprende a hombre y su perro en vecindario de Hollywood Hills

Una cámara de seguridad de una casa capturó un video de un león de montaña en un paseo nocturno por un vecindario de Hollywood Hills y el encuentro demasiado cercano del gato grande con un residente y su perro.

El video muestra a un dueño de casa y su perro saliendo de la vivienda para dar un paseo cuando el perro parece congelarse al ver al gran puma. El puma paseaba frente a la casa con sus ojos brillando en la oscuridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El hombre dijo que estaban a unos 6 pies de distancia del puma. Al principio, no estaba seguro de lo que estaba viendo en la tenue luz del atardecer.

Un león de montaña fue visto en el área de Brentwood el jueves, lo que provocó un cierre preventivo de una escuela primaria.

“Aterrador”, dijo el dueño de la casa, quien pidió no ser identificado. “Me quedé mirándolo. ‘¿Eso es un perro? ¿Qué es eso?’”

“Me tomó un segundo darme cuenta de que era un puma. No se mostró agresivo. El perro había dejado de ladrar, y estaban como mirando el uno al otro”.

El inquietante encuentro ocurrió el martes, alrededor de las 7:30 p.m., cerca de Lake Hollywood Drive a la salida de Barham Boulevard. El vecindario de calles estrechas y sinuosas se encuentra sobre el embalse del Lago Hollywood, debajo del letrero de Hollywood.

“Salí al camino de entrada y traté de mostrarme lo más grande posible e hice tanto ruido como pude”, dijo el propietario.

Los funcionarios de vida silvestre alientan a cualquiera que se encuentre con un puma a mantener la calma y no correr. Correr puede desencadenar una respuesta de persecución, captura y muerte.

El animal parecía estar usando un collar de seguimiento, lo que sugiere que es parte de un estudio del sur de California sobre los pumas y su hábitat en una región donde la vida silvestre y el desarrollo residencial chocan.

Aumenta el temor ante la presencia de leones de montañas en el área de Beverly Crest.

El miembro más famoso de ese estudio es P-22, que ha sido visto en Hollywood Hills, Los Feliz y otros lugares pero los residentes dijeron que han visto un par de pumas en el área en las últimas semanas.

Hay alrededor de 4,000 a 6,000 pumas en California, pero los funcionarios de vida silvestre lo llaman una estimación aproximada sin un estudio estatal en curso. Más de la mitad del estado se considera el hábitat principal de los grandes felinos, que se pueden encontrar dondequiera que haya ciervos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recibe cientos de informes de avistamientos de pumas cada año. Pocos dan como resultado que se identifique a los pumas como una amenaza inminente para la seguridad pública, dijo el departamento. Los ataques de pumas a humanos son extremadamente raros y su naturaleza es evitar a los humanos.

La construcción de un cruce para la vida silvestre en una de las autopistas más transitadas del país comenzó este viernes.

Se estima que la población de pumas en las montañas de Santa Mónica podría extinguirse dentro de 50 años sin una afluencia de diversidad genética. Los pumas están en gran parte aislados debido a las autopistas que actúan como barreras para el movimiento en toda la región.

Los conservacionistas esperan que el Wallis Annenberg Wildlife Crossing de $85 millones, que abarcará la Autopista 101 en Liberty Canyon cerca de Agoura Hills, alivie el problema cuando se inaugure en 2025. Será el cruce más grande de su tipo en el mundo, un cruce con jardines para la vida silvestre que se extenderá 210 pies sobre 10 carriles de carretera y pavimento.

El cruce tiene como objetivo proporcionar una conexión entre la pequeña población de pumas en las montañas de Santa Mónica y las poblaciones más grandes y genéticamente diversas del norte.

Un puma fue tranquilizado el martes después de que entró en un parque industrial e ingresar luego a un edificio en el sur de California, dijo un funcionario de vida silvestre.

Los investigadores creen que el P-22 vino de las montañas de Santa Mónica. De alguna manera cruzó las autopistas 405 y 101 hacia Griffith Park hace unos 10 años.

El Servicio de Parques Nacionales rastrea a los pumas para estudiar cómo sobreviven en paisajes urbanizados. Los collares de radio GPS brindan a los investigadores información detallada sobre los misteriosos grandes felinos.

Recomendaciones para evitar ataques de pumas A continuación encontrará una lista completa de recomendaciones del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) sobre qué hacer durante un encuentro con un león de montaña: No camine, ande en bicicleta o trote solo. Manténgase alerta en los senderos.

Evite caminar o trotar cuando los pumas están más activos: al amanecer, al anochecer y por la noche.

Mantenga una estrecha vigilancia sobre los niños pequeños.

Los perros sin correa en los senderos corren un mayor riesgo de convertirse en presa de un león de montaña.

Nunca se acerques a un puma. Dele una ruta de escape.

NO CORRA. Mantenga la calma. Correr puede desencadenar una respuesta de persecución, captura y muerte. No le dé la espalda. Enfréntate al animal, haz ruido y trata de parecer más grande agitando los brazos o abriendo la chaqueta si la llevas; arrojar piedras u otros objetos. Mantenga cerca a los niños pequeños.

No se agache ni se incline. Ponerse en cuclillas lo pone en una posición vulnerable de parecerse mucho a un animal de presa de 4 patas.

Emita sonidos; sin embargo, hable con calma y no use tonos agudos ni gritos agudos.

Enseñe a otros cómo comportarse durante un encuentro. Cualquiera que corra puede iniciar un ataque.

Si un puma ataca, contraataque. La investigación sobre los ataques de pumas sugiere que muchas víctimas potenciales se han defendido con éxito con piedras, palos, herramientas de jardín, incluso con un bolígrafo de tinta o con las manos desnudas. Trate de mantenerse de pie. Si es derribado, trate de protegerse la cabeza y el cuello.

Si un puma ataca a una persona, llame inmediatamente al 911.

Reporte el comportamiento inusual del puma a su oficina regional local de CDFW.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English