Árbol cae sobre edificio de apartamentos en Hollywood Hills

Los residentes de un edificio de apartamentos en Hollywood Hills se despertaron con una desagradable sorpresa el miércoles por la mañana temprano, después de que un enorme árbol se derrumbara sobre su edificio, los automóviles y las líneas eléctricas del exterior.

El árbol cayó sobre el apartamento ubicado en la intersección de la Avenida Ivar y Redondo Terrace el miércoles, alrededor de las 4:30 a. m. Las personas dormían dentro de sus apartamentos en ese momento, pero no se han reportado heridos.

El helicoptero de la estacion hermana NBC4, NewsChopper4, sobrevoló sobre el lugar en el lado norte de la Autopista 101, el miercoles alrededor de las 6:15 a.m., donde aún se podía ver el árbol tendido en el estacionamiento.

Los equipos que intentaban limpiar el árbol tuvieron que trabajar alrededor de las líneas eléctricas caídas. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) también estuvo presente en el complejo de apartamentos para ayudar con la situación.

El árbol causó grandes daños a los vehículos en el exterior. La integridad estructural del complejo de apartamentos también deberá evaluarse antes de que los residentes puedan volver a entrar.

