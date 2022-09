Superintendente y policia descartan supuesto tiroteo en Preparatoria Hollywood

Todos los estudiantes de la Preparatoria Hollywood están seguros y contabilizados, dijo el martes por la mañana el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD) , y los informes de una situación de tirador activo en la escuela se han considerado un engaño.

El anuncio se produjo después de una llamada al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que informó que había un tiroteo en curso en la Preparatoria Hollywood, alrededor de las 9:43 a.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía llegó a la Preparatoria Hollywood a las 9:47 a.m. El LASPD y el LAPD realizaron una búsqueda rigurosa de la escuela. Descubrieron que no había un salón de clases con el número informado en la llamada como el lugar del tiroteo.

Con su mochila de "Spider-Man", un niño de 5 añitos le muestra a su mamá cómo cubrir su cuerpo para salvar su vida en caso de un tiroteo escolar. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Cuando la policía registró la escuela, no se encontraron víctimas, ningúna persona armada ni evidencia de un tiroteo, lo que llevó a la policía a concluir que no hubo tal incidente.

La investigación sobre el incidente sigue “en curso”, dijo el LASPD. Durante una conferencia de prensa, poco después de las 11 a.m., informaron que estaban enviando un mensaje a los padres y otros miembros de la comunidad de la Preparatoria Hollywood para decirles que todos los estudiantes están a salvo.

Las autoridades agregaron que la escuela hizo “todo lo que se suponía que debían hacer”, y se cerró durante la situación.

“Los informes recientes de un incidente crítico en la Preparatoria Hollywood son infundados y, después de una respuesta rápida de las fuerzas del orden público y una verificación interna del salón de clases individual, estamos considerando el incidente como un engaño”, dijo el superintendente del LAUSD, Alberto M. Carvalho, en un tuit.

La policía dijo durante la conferencia de prensa que “haría lo que pudiera” con respecto a la persona que llamó para arrestarlo y presentar cargos formales si fuera necesario.

La Preparatoria Hollywood reanudará sus actividades normales por el resto del día.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.