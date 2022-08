Dueño de un restaurante de Hollywood atrapa a ladrón que golpeó a cliente

El dueño de un restaurante de Hollywood hizo justicia después de que un ladrón golpeó a un cliente en la cara y huyó con la billetera y el teléfono celular del hombre.

El video del interior del restaurante ubicado en la cuadra 1600 al norte de la Avenida La Brea muestra al atacante entrar a un comedor al aire libre y golpear a un cliente sentado en una mesa. El ladrón agarró la billetera y el teléfono celular del hombre antes de alejarse casualmente.

Aceleró el paso cuando se giró para ver a Timothy Ratcliff, dueño del restaurante Shin, corriendo detrás de él. Ratcliff persiguió al ladrón fuera del restaurante, lo derribó en una acera y lo sujetó al suelo.

"Empecé a correr tras él", dijo Ratcliff. "Doblamos la esquina. Vio que corría detrás de él. Me golpeó un poco en la cara. Lo derribé después de eso y lo detuve allí hasta que llegó la policía".

La billetera y el teléfono celular fueron cayeron de las manos del ladrón durante un esfuerzo inútil por liberarse del agarre de Ratcliff. Un testigo y la novia de Ratcliff recogieron los artículos mientras él luchaba con el ladrón durante varios minutos.

"Mi novia estaba aquí ayudándome porque estaba tratando de morderme", dijo Ratcliff. "Simplemente está mal, y parece que sucede mucho últimamente. Simplemente nos cansamos de eso".

El sospechoso fue arrestado bajo sospecha de asalto agravado y cargos de robo.

Los detalles sobre la condición del cliente que fue atacado no estuvieron disponibles de inmediato.

