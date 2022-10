Danny Trejo será el Gran Mariscal del Desfile de Navidad de Hollywood

Danny Trejo aportará su toque único al Desfile de Navidad de Hollywood tras el anuncio el lunes de su participación como el gran mariscal del desfile, que este año celebra su 90 aniversario.

Trejo, actor, autor y restaurador, ha aparecido en docenas de películas y programas de televisión, incluidos “Desperado”, “Spy Kids”, “Machete”, “Sons of Anarchy” y “The Book of Boba Fett”'. También es uno de los autores más vendidos del New York Times de “Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood”.

“¡Guau! Me siento honrado de representar a Los Ángeles. Cuando era niño y crecía en el Valle de San Fernando, nunca hubiera imaginado que sería el Gran Mariscal del Desfile de Navidad de Hollywood”, dijo Trejo en un comunicado. “Antes y ahora todavía me encanta pasear por las calles de Hollywood. Qué honor tan increíble”.

El Desfile de Navidad de Hollywood apoya la campaña Marine Toys for Tots, una asociación que celebra su 75 aniversario.

“Estamos encantados de asociarnos con el Desfile de Navidad de Hollywood para nuestro 75° aniversario, ya que es aquí mismo en Los Ángeles, donde comenzamos nuestra operación hace años. Y hoy nos enorgullece continuar con nuestra misión de brindar regalos y alegría navideña muy necesarios a los menos afortunados”, dijo el teniente general James B. Laster, presidente y director ejecutivo de Marine Toys for Tots.

El Desfile de Navidad de Hollywood está organizado por Erik Estrada, Laura McKenzie, Dean Cain y Montel Williams, con la coanfitriona especial Elizabeth Stanton. Cuenta con celebridades de Hollywood y autos de películas, bandas galardonadas de todo el país, grupos ecuestres, globos de personajes gigantes, carrozas coloridas y actos humorísticos especiales.

El viernes se llevó a cabo una ceremonia en la Alcaldía de Los Ángeles para declarar este 31 de enero el Día de Danny Trejo.

El desfile, presentado por Associated Television International y la ciudad de Los Ángeles y programado para el 27 de noviembre, a las 6:00 p.m., culmina con la aparición de Santa Claus y sus renos, marcando el comienzo de la temporada navideña.