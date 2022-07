Inundaciones por rotura de tubería de agua cierran carriles de la Autopista 101 en Hollywood

Una ruptura de la tubería principal de agua dejó parte de la Autopista 101 cubierta de agua y lodo el martes por la mañana.

El tráfico estuvo congestionado durante el viaje por la mañana en la autopista 101 debido a una ruptura de la tubería principal de agua en Hollywood.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La ruptura de la tubería principal de agua se informó alrededor de las 3 a.m., lo que provocó inundaciones en la carretera y un cierre nocturno.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) reabrió un carril en cada dirección al sur del Bulevar Sunset, pero el tráfico se mantenía lento en el área.

Los detalles sobre la ruptura de la tubería principal de agua no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.