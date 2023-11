Un herido tras choque de camioneta contra una pizzería de Hollywood 

Al menos una persona fue hospitalizada después de que un accidente de varios vehículos provocara que un vehículo chocara contra una pizzería en Hollywood el martes, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El accidente ocurrió poco después de las 9 p.m., cerca de la intersección de la Avenida La Brea y el Bulevar Hollywood. Allí, tres vehículos chocaron, ocasionando que una camioneta se estrellara contra el negocio.

LAFD dijo que un hombre de 32 años fue trasladado a un hospital del área luego del accidente.

Las autoridades no dieron a conocer la condición de la víctima o si el hombre era un peatón o estaba en uno de los vehículos involucrados en el accidente.

La investigación continuaba la manada del miércoles.

