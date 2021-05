Hollywood Bowl presenta su programación y fechas de verano

Lo que debes saber "Más de 50 funciones" están programadas, desde el 3 de julio hasta el 28 de septiembre. (fechas exclusivas).

Las entradas individuales salen a la venta el 1 de junio (Los boletos de los espectáculos del 3 y 4 de julio estarán a la venta el 18 de mayo).

Trabajadores esenciales disfrutarán de cinco conciertos gratuitos que se llevarán a cabo en mayo y junio.

Los conciertos clásicos, los llamativos espectáculos musicales y los espectáculos llenos de sonido a menudo cuentan con una serie de partes, capítulos o movimientos.

Hay oberturas, hay canciones de apertura, hay grandes números justo antes de un intermedio, y hay un bis siempre entusiasta.

No es de extrañar, entonces, que el calendario de verano de Hollywood Bowl 2021 también tenga sus propias partes distintas, con un nuevo capítulo que comenzará el 15 de mayo y otro en julio.

El 3 de julio es cuando comienzan los conciertos creados para el público en general. El emblemático lugar cultural, que celebra su centenario en 2022, acaba de revelar las más de 50 actuaciones que brillarán bajo la icónica concha.

¿Pero primero y más importante?

Los trabajadores esenciales recibirán un más sincero "gracias" durante cinco noches festivas, cuando el Hollywood Bowl lance un quinteto de conciertos de cortesía para los héroes de nuestra comunidad.

Los primeros dos programas para trabajadores esenciales estarán dirigidos por Gustavo Dudamel y LA Phil, a partir del 15 de mayo. P! Nk aparecerá en el Hollywood Bowl en el evento del 17 de mayo, que también contará con una proyección anticipada de la película en Amazon Prime, "P!"nk: Todo lo que sé hasta ahora".

Y La Santa Cecilia dará al verano un fuerte despegue el 26 de junio.

¿En cuanto a los conciertos disponibles para el público en general?

Lo primero es lo primero: los boletos individuales salen a la venta el 1 de junio, mientras que los suscriptores pueden renovar a partir del 11 de mayo.

El Espectáculo de Fuegos Artificiales del 4 de julio volverá, con Kool & the Gang como artistas destacados, mientras que el espectáculo de Canto Acompañado (Sing-A-Long), con música de "Sound of Music" volverá el 21 de agosto.

El Espectáculo de Tchaikovsky, otro favorito con fuegos artificiales, brillará durante dos noches, el 6 y el 7 de agosto.

Viola Davis, Christina Aguilera, Yo-Yo Ma y James Blake son solo cuatro de las estrellas que adornarán el célebre escenario en las próximas semanas.

Oh, sí, y las celebraciones del cine volverán, con un tributo a John Williams que se extenderá durante algunas noches a principios de septiembre y una proyección de "Black Panther", "la primera película de Marvel que se proyectará con acompañamiento orquestal en vivo” (este pendiente del segundo fin de semana de septiembre para la celebración cinematográfica).

"La princesa Prometida" (The Princess Bride) recibirá su cuento de hadas el último día de julio.

El Hollywood Bowl será un "lugar para personas completamente vacunadas", y todos los asistentes deberán cubrirse la cara. Puede leer más aquí sobre qué puede esperar en cada visita.

Para ver el calendario completo, más películas, más artistas importantes y otros conciertos clásicos, visite el sitio del Hollywood Bowl. Allí obtendrá más información sobre las fechas de venta, las pautas de seguridad, las consideraciones de capacidad y todo lo que necesita saber para disfrutar de la música en vivo, nuevamente, en uno de los lugares más queridos del planeta.

