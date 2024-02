Camilo, Natalia Lafourcade y Caifanes: el Hollywood Bowl 2024 tendrá conciertos con ritmos latinos incluidos

Lo que debes saber El Hollywood Bowl dio a conocer la lista de artistas el 6 de febrero de 2024.

El calendario de junio a septiembre está repleto de artistas de renombre y una variedad de conciertos, desde música clásica hasta jazz y rock.

Los populares paquetes "Crea el tuyo propio" saldrán a la venta el 19 de marzo; La venta de boletos individuales comienza el 7 de mayo.

Aunque llueva o haga sol el Hollywood Bowl sigue en pie. La siempre esperada lista de conciertos del Hollywood Bowl, llegó justo en medio de un gran evento de lluvia en California.

No es necesario ponerse el poncho que impide la lluvia para leer detenidamente el calendario 2024 recién anunciado: ya está disponible en el sitio del Hollywood Bowl.

Al igual que en veranos pasados, las queridas superestrellas y las presentaciones principales son numerosas, con varios espectáculos tentadores.

Una celebración en honor al centenario del compositor y 20 veces ganador del Grammy Henry Mancini está en la lista, al igual que un alegre concierto del 16 de junio con T-Pain e invitados especiales.

Entre los cantantes latinos estarán:

Caifanes + Café Tacvba: 5 de junio.

5 de junio. Natalia Lafourcade con la Filarmónica de Los Ángeles : 6 y 7 de septiembre.

: 6 y 7 de septiembre. Rodrigo y Gabriela: 18 de septiembre.

18 de septiembre. Cumbia at the Bowl con el Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita y Los Hermanos Flores: 22 de septiembre.

22 de septiembre. Camilo: 26 de septiembre.

El debut de Infinity Saga Concert Experience de Marvel Studios es otra joya en la programación de 2024, mientras que el Espectacular de fuegos artificiales del 4 de julio será amenizado por el pianista Harry Connick Jr.

Chaka Khan, Pink Martini, George Benson, The Gipsy Kings con Nicolas Reyes y Beck son algunos de los otros nombres luminosos que los amantes de los conciertos pueden esperar ver en el escenario de fama mundial.

The Roots Picnic, es el primero en la costa oeste, incluirá The Roots, Queen Latifah, Common, Digable Planets, Arrested Development, The Pharcyde, Black Sheep e invitados especiales.

Y una dulce noticia para los amantes de la sinfonía: el director Gustavo Dudamel y la LA Phil visitarán el Bowl durante nueve noches clásicas y fantásticas.

Las suscripciones abrieron el 6 de febrero y los paquetes se pueden comprar a partir dell 19 de marzo.

Por su parte los boletos individuales saldrán a la venta el 7 de mayo.

Para más información visita el sitio web del Hollywood Bowl.