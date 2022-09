Andamio colapsa con un trabajador encima en sitio de construcción en Hollywood

Un andamio a un costado de un edificio en un sitio de construcción en Hollywood se derrumbó el lunes.

Un trabajador de la construcción estaba en el andamio cuando comenzó a caer y un taxi resultó dañado en el proceso. El hecho ocurrió alrededor de las 2 p.m., cerca de la intersección del Bulevar Hollywood y la Avenida De Longpre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El taxista dijo que estaba esperando en el semáforo cuando, de repente, madera y metal cayeron sobre su auto.

Los escombros abollaron su techo y dejaron un gran agujero en su parabrisas, sorprendentemente no resultó herido.

El andamio se desplomó en un área que está bajo construcción. Hay tres personas heridas.

Angeles Contractor dice que ocho de sus trabajadores estaban en proceso de instalar el andamio cuando colapsó. Solo un trabajador estaba en la estructura.

El trabajador fue llevado a un hospital y, según la empresa constructora, va a estar bien.

El vicepresidente de la empresa constructora salió a la escena y dice que todavía están tratando de averiguar qué causó el colapso del andamio.

“El andamio estaba en proceso de instalación. Tras su instalación, se ancló al edificio, luego se inspeccionó y luego se colocó una etiqueta verde”, dijo Tony Mardirosian, vicepresidente de Angeles Contractor.

“Una vez que eso sucede, todos pueden usarlo. Pero no sabemos qué sucedió y por qué se derrumbó. Eso aún se está investigando. El andamio aún estaba en proceso de instalación”.

La construcción se estaba llevando a cabo sobre lo que será un edificio de uso mixto con unidades comerciales en la parte inferior y unidades residenciales en los pisos superiores.

La estructura que colapsó será despejada, los andamios en los otros lados del edificio permanecerán.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.