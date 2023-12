Un hospitalizado tras accidente en sentido contrario en autopista 101 en Hollywood

Un conductor que iba en sentido contrario provocó un accidente que involucró al menos a seis vehículos la madrugada del lunes en la autopista 101 en Hollywood.

El accidente se informó aproximadamente a las 2 a.m., cuando un automóvil que circulaba en dirección norte por carriles en dirección sur chocó con otros vehículos en un accidente que dejó al menos una persona hospitalizada.

Los detalles sobre la condición de esa persona no estuvieron disponibles de inmediato.

Los testigos le dijeron a la Patrulla de Caminos de California (CHP) que el conductor que iba en sentido contrario ingresó a la autopista por la rampa de salida del Bulevar Sunset.

El accidente dejó escombros esparcidos por varios carriles de la autopista. El tráfico se detuvo justo al norte de Gower Street para la investigación y limpieza del accidente.

La vía se reabrió alrededor de las 3:30 a.m.

