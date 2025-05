Hochman celebra éxito de la Proposición 36 que pone mano dura a la delincuencia

Afuera de un 7-Eleven que ha sido blanco recurrente de robos en turbo, el fiscal de distrito Nathan Hochman elogió el miércoles lo que denominó el éxito de la Proposición 36, una medida de mano dura contra la delincuencia aprobada por los votantes en noviembre, y promocionó una nueva iniciativa para advertir a los posibles delincuentes sobre las sanciones que podrían enfrentar.

"¿Está funcionando? ¿Ha resultado la Proposición 36 en más arrestos por delitos graves?", preguntó Hochman, acompañado por funcionarios electos y agentes del orden público afuera de la tienda. "La respuesta es sí. Desde el 18 de diciembre, hemos tenido más de mil arrestos por ladrones, solo por la Proposición 36".

La medida elevó la categoría de algunos delitos de hurto en tiendas de delitos menores a delitos graves, en un esfuerzo por combatir los robos relámpago y los allanamientos de morada. Un aparente aumento de estos delitos —algunos grabados en video y ampliamente televisados— en los últimos años generó una protesta pública que exige mayores medidas de control.

Hochman afirmó que el aumento de las penas debería servir de advertencia a los posibles infractores.

"Nuestro objetivo no es llenar nuestras cárceles con estos ladrones", declaró el fiscal de distrito. En todo caso, eso representará el fracaso de nuestros esfuerzos. Nuestro objetivo es disuadir a estos delincuentes de cometer estos delitos, salvando así a muchas víctimas.

Y cuando digo víctimas, no me refiero solo a las tiendas y a sus dueños; nuestra calidad de vida se está degradando.

El dueño del 7-Eleven en la cuadra 8500 de West Olympic Boulevard, donde Hochman hizo sus declaraciones el miércoles, coincidió con la opinión del fiscal de distrito, afirmando que los minoristas han sido blanco de reincidentes sin temor a represalias.

"Las comunidades han sido blanco recurrente de ladrones de tiendas; no de infractores ocasionales, sino de los mismos individuos que regresan una y otra vez sabiendo que no habrá consecuencias reales", declaró Jawad Ursani a la prensa. "Mi tienda fue atacada no una, sino dos veces por más de 50 adolescentes y un ladrón reincidente que ahora está detenido y deberá rendir cuentas ante la Fiscalía, como nosotros". Hablar."

Uno de los robos relámpago en la tienda de Ursani ocurrió en septiembre del año pasado, cuando decenas de adolescentes en bicicleta irrumpieron en el local y saquearon la tienda. El video del crimen fue ampliamente difundido.

Con la esperanza de disuadir a los delincuentes, Hochman anunció una campaña para distribuir miles de pegatinas amarillas brillantes para colocar en los negocios, advirtiendo a los posibles ladrones sobre las mayores sanciones penales por robos.

La concejala de la ciudad de Los Ángeles, Traci Park, enfatizó la gravedad del problema de los robos en tiendas, en particular los robos relámpago.

"Estos son robos en grupo. Robos con violencia. Allanamientos a plena luz del día en tiendas grandes y pequeñas", dijo Park. "Estos delitos dañan la propiedad y ponen a las personas en riesgo de sufrir daños graves. Y por cada video que se viraliza, hay docenas de incidentes que no llegan a las noticias, pero que dejan secuelas reales."