Hijo de multimillonario condenado en choque de Lamborghini que mató a Monique Muñoz

Un adolescente, hijo de un empresario multimillonario, fue sentenciado el jueves a siete a nueve meses en un campamento juvenil por exceso de velocidad en un SUV Lamborghini que chocó contra un automóvil e hirió de muerte a una mujer en el oeste de Los Ángeles en febrero.

Los familiares y amigos de Monique Muñoz habían instado la semana pasada a un juez a imponer el castigo máximo contra el conductor, que tenía 17 años en el momento del accidente del 17 de febrero y ahora tiene 18 años, y que había admitido una petición del Tribunal de Menores que lo acusaba de homicidio vehicular en una audiencia judicial el 23 de abril.

El adolescente, cuyo nombre no fue revelado debido a su edad, se disculpó con la familia de Muñoz durante los procedimientos judiciales del jueves y dijo: "Por favor, sepan que lo siento mucho desde el fondo de mi corazón".

La semana pasada, una de las primas de Muñoz, Shawna Rodríguez, llamó a la mujer de 32 años "mi mejor amiga" y dijo que "nada volverá a ser igual".

Rodríguez le dijo a la jueza del Tribunal de Menores, Sabina A. Helton, que el adolescente "merece la pena máxima".

El fiscal adjunto Kelly Kraetsch le dijo al juez cuando comenzó la audiencia el miércoles pasado que el joven debería ser enviado a un campamento juvenil, mientras que su abogado defensor, Mark Werksman, respondió que su cliente debería ser colocado en un programa privado.

El oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Daniel Whitmore, quien analizó los datos del registrador de datos del evento del SUV Lamborghini después del accidente, testificó a principios de esta semana que la velocidad del vehículo se registró a 86 mph cinco segundos antes del impacto, con el pie del conductor "completamente en el suelo. acelerador al 100% '' y la velocidad del vehículo alcanza las 106 mph menos de dos segundos antes de la colisión.

El oficial dijo que los datos mostraban al conductor del Lamborghini aplicando los frenos del vehículo, con el SUV moviéndose entre 77 y 92 mph cuando chocó con el Lexus de Muñoz, que giraba a la izquierda en la intersección de Olympic Boulevard y Overland Avenue.

El detective de LAPD Jorge Trejo, el investigador principal del accidente, testificó que el accidente ocurrió durante el tráfico en hora pico en una zona de 35 mph y que Muñoz murió en el lugar.

Trejo dijo que el video de vigilancia recuperado de un lugar cercano muestra la colisión y que habló con varios testigos, incluida una mujer que vio pasar dos autos en la mediana antes de la colisión.

En una carta leída en la corte por el fiscal, la madre de la víctima escribió que la adolescente tomó una "decisión evitable y deplorable" y que lo más difícil ha sido aprender a vivir sin su hija, a quien llamó su mejor amiga.

"El único consuelo que tengo es que ella sabía lo amada y adorada que era", escribió Carol Cardona en la carta.

"El tiempo en la cárcel debe servir como justicia, no como arresto domiciliario", dijo uno de los tíos de Muñoz, Anthony Crespin, en un comunicado que se leyó en el tribunal en su nombre.

Jacqueline Luna, quien dijo que tenía 17 años de amistad con Muñoz y que sentía que las dos eran hermanas, describió el enterarse de que había muerto como "como si me arrancaran un pedazo de corazón" y dijo que "debería haber consecuencias. '' por las acciones del adolescente.

"El sistema de justicia debe proporcionar justicia", dijo, y agregó que no cree que se le deba permitir conducir de nuevo.

Una de las primas de la víctima, Nicole Aguilar, le dijo al juez: "Mi prima, Monique, nos fue arrebatada por una adolescente imprudente y descuidada".

Otro primo, Robert Crespin, dijo que Muñoz era "más como una hermana pequeña para mí", y su esposa, Stephanie, comenzó a leer el resto de su declaración después de que se emocionó.

También instó al juez a imponer la 'pena máxima', diciendo que el adolescente `` tenía tantas posibilidades de darle la vuelta a esto ''.

El adolescente había sido detenido por la policía de Beverly Hills en octubre de 2020 y noviembre de 2020, con un video en el cuerpo de las dos paradas que indica que fue citado primero por conducir a 72 mph en una zona de 35 mph y luego por hacer un "inseguro". comience '' acelerando muy rápido con la decisión de ese oficial de incautar el vehículo. En ambos casos, los oficiales notaron que se suponía que él conducía con alguien que tenía al menos 25 años según las reglas de un permiso de aprendizaje.

El adolescente también pareció emocionarse durante al menos una parte de las declaraciones de impacto de la víctima.

En su testimonio el jueves, un psicólogo clínico que hizo una evaluación neuropsicológica del adolescente en agosto dijo que tenía síntomas consistentes con una serie de afecciones, incluido el trastorno del espectro autista, y que informó haber tenido pesadillas y recuerdos de la víctima del accidente, aunque dijo que no recuerda la colisión.

La Dra. Karen Schiltz dijo que el adolescente reconoció haber conducido demasiado rápido, pero dijo que le dijo que no tenía la intención de lastimar a nadie. Ella testificó que llegó a la conclusión de que necesitaba una intervención, pero dijo que no le iría bien en una instalación del condado cerrada porque no puede interpretar las señales sociales.

"No tenía amigos. Compró a sus amigos", testificó.

Los familiares de la víctima y los activistas alegaron inicialmente que no se presentaron cargos rápidamente contra el adolescente -el caso se presentó en abril- debido a la riqueza e influencia de su padre, James Khuri, descrito por Forbes como un multimillonario que posee varios bienes raíces. empresas inmobiliarias, empresas manufactureras y una empresa de comercio electrónico.

El capitán de LAPD, Brian Wendling, dijo al Los Angeles Times que el arresto del conductor de Lamborghini solo se retrasó por el hecho de que tuvo que ser hospitalizado por las lesiones sufridas en el accidente.

El anciano Khuri se disculpó con la familia de Muñoz a través de Instagram, ofreciendo "mi apoyo de cualquier manera que me permitan" y que él y su familia "recen por la familia de Muñoz".

Los padres del adolescente han estado en la corte durante la audiencia de disposición de su hijo.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, sostuvo que el adolescente había sido "debidamente acusado por el delito que cometió ...

muerte de Monique Muñoz ''.

Gascón dijo que la cuestión de qué pena debe enfrentar el adolescente es "algo que depende de la corte, y estoy seguro de que la corte hará lo correcto según la ley".

Gascón emitió una directiva el día que asumió el cargo en diciembre pasado, en la que prometió que la oficina "terminará de inmediato con la práctica de enviar a los jóvenes al sistema judicial de adultos".

La directiva señala que la Oficina del Fiscal de Distrito se guiará por principios que incluyen un enfoque procesal que "debe estar sesgado hacia mantener a los jóvenes fuera del sistema de justicia juvenil y cuando deben involucrarse, nuestro sistema debe emplear el 'toque más ligero' necesario para para brindar seguridad pública ''.

Gascón ha citado investigaciones que muestran que el cerebro humano no está completamente desarrollado hasta mediados de los 20, lo que lleva a los jóvenes a tomar decisiones más impulsivas.

Fuera del tribunal, uno de los tíos de la víctima, Richard Cartier, dijo a los periodistas que deseaba que el adolescente pudiera pasar "50 años para que nunca vuelva a conducir y comprenda las consecuencias de lo que ha hecho".

"Creo que va a recibir la sentencia de piruleta, y eso sigue siendo devastador para nosotros", dijo, y señaló que "podría ser de tres a seis a nueve meses".

Cuando se le preguntó si eso es justicia, respondió: "Absolutamente no".