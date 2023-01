Hija de Rodney King comparte palabras de apoyo con la familia de Tyre Nichols

Se espera que la hija de Rodney King se una a los líderes de la comunidad en Los Ángeles este viernes en Leimert Park antes del lanzamiento de un video que muestra a cinco oficiales de Memphis golpeando a Tyre Nichols durante una parada de tráfico.

Nichols murió tres días después del enfrentamiento a principios de este mes. Los cinco exoficiales fueron acusados el jueves de asesinato y otros delitos.

Los miembros de la familia de Nichols y sus abogados dijeron que las imágenes de la cámara corporal muestran a los oficiales golpeando al trabajador de FedEx de 29 años durante tres minutos en un asalto que el equipo legal comparó con la infame golpiza policial a King. La golpiza de 1991 al costado de una autopista del sur de California fue grabada por un testigo, George Holliday, quien tomó su cámara de video durante la parada de tráfico afuera de su casa en el Valle de San Fernando.

El hecho desató días de disturbios y violencia hace más de tres décadas en Los Ángeles. La hija de King, Lora Dene King, que tenía 7 años en ese momento, emitió una declaración sobre el caso de Nichols a principios de esta semana.

"Esto es extremadamente repugnante", dijo en el comunicado. "No deberíamos tener que presenciar tales cosas en este mundo una y otra vez con un nombre diferente detrás de los hashtags. Ver este tipo de videos se ha vuelto muy inquietante. A menudo desencadena palizas fuertes en comparación con la brutal paliza de mi padre en 1991 con el Departamento de Policía de Los Ángeles”.

"Esto es algo que nunca entenderé. Deseo enviar a la familia la gracia, la misericordia y la fuerza de Dios para mantener vivo su legado y sus buenas obras también. Estoy feliz de saber que amaba el skate como mi padre. Espero que su familia encuentre más fuerza en los días venideros".

Se espera que King, quien comenzó la Fundación Rodney King para alimentar a los pobres, guiar a los jóvenes del centro de la ciudad y brindar becas, se una a los líderes de la comunidad del sur de California el viernes.

Se espera que el video de la golpiza de Memphis se publique en YouTube alrededor de las 4 p.m. hora de California. Un abogado de la familia de Nichols describió el video como tres minutos de “palizas sin adulterar, descaradas y sin parar” después de una visualización privada.

En una entrevista con TMZ, se le preguntó a King qué le diría a la familia de Nichols.

"No encuentro las palabras", dijo. "Estoy entumecida. No hay nada que pueda decir para prepararlos.

“Estoy segura de que en ese momento cuando supieron que ya no estaba, seguro que fue una sensación indescriptible. Tienen que vivir el resto de sus vidas sin despedirse”.

Rodney King murió en 2012 al ahogarse accidentalmente en su piscina.

La familia de Nichol instó a sus seguidores a protestar pacíficamente.

“Si hay protestas, me gustaría que fueran pacíficas”, dijo Rodney Wells, el padrastro de Nichols, quien ya vio el video.

El fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, dijo en una conferencia de prensa que, aunque cada oficial desempeñó un papel diferente en el asesinato, “todos son responsables”. Los oficiales, que son todos afroamericanos, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

La directora de policía de Memphis, Cerelyn Davis, dijo que esperaba protestas después de la publicación del video que muestra las acciones de los oficiales, que describió como “atroces, imprudentes e inhumanas”, pero también instó a la comunidad a permanecer en paz.

“Espero que nuestros ciudadanos ejerzan su derecho de la Primera Enmienda a protestar, a exigir acciones y resultados, pero debemos asegurarnos de que nuestra comunidad esté segura en este proceso”, dijo. “Nada de esto es una tarjeta de presentación para incitar a la violencia o la destrucción en nuestra comunidad o en contra de nuestros ciudadanos”.

Davis dijo el viernes que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención.

El video de la parada de tráfico del 7 de enero se dará a conocer al público en algún momento del viernes por la noche, dijo Mulroy, y señaló que los investigadores locales y estatales querían completar tantas entrevistas como fuera posible antes de publicarlo.

Como medida de precaución, las escuelas del área de Memphis cancelaron todas las actividades después de clases y pospusieron un evento escolar programado para el sábado por la mañana.

El padrastro de Nichols le dijo a The Associated Press por teléfono que él y su esposa, RowVaughn Wells, quien es la madre de Nichols, discutieron los cargos de asesinato en segundo grado y están "bien con eso". Habían buscado cargos de asesinato en primer grado.

“Hay otros cargos, así que estoy bien con eso”, dijo.

Los Wells se unieron a varias docenas de simpatizantes en una fría noche de jueves para una vigilia con velas y un servicio de oración en un parque de patinaje de Memphis. Nichols, que tenía un hijo de 4 años, era un ávido patinador.

RowVaughn Wells, quien dijo que su familia está "afligida por el dolor", advirtió a los partidarios sobre la naturaleza "horrible" del video que se lanzará el viernes, pero al igual que Davis, abogó por protestas pacíficas.

“No quiero que quememos nuestra ciudad, destrocemos las calles, porque eso no es lo que defendía mi hijo”, dijo. "Si ustedes están aquí por mí y Tyre, entonces protestarán pacíficamente".

Los activistas y el clero dirigieron al grupo en oración y un tamborilero tocó un ritmo constante para dar paso a la parte hablada de la vigilia. Después, los patinadores montaron sus tablas mientras los Wells observaban.

Los registros judiciales mostraron que los cinco ex oficiales, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith, fueron detenidos.

El abogado de Martin, William Massey, confirmó que su cliente se había entregado. Él y el abogado de Mills, Blake Ballin, dijeron que sus clientes se declararían inocentes. No se pudo contactar a los abogados de Smith, Bean y Haley.

“Nadie allí afuera esa noche tenía la intención de que Tyre Nichols muriera”, dijo Massey.

Ambos abogados dijeron que no habían visto el video.

“Estamos a oscuras sobre muchas cosas, al igual que el público en general”, dijo Ballin.

El asesinato en segundo grado se castiga con 15 a 60 años de prisión según la ley de Tennessee.

Los abogados de la familia de Nichols, Ben Crump y Antonio Romanucci, emitieron un comunicado diciendo que Nichols "perdió la vida de una manera particularmente repugnante que apunta a la necesidad desesperada de cambios y reformas para garantizar que esta violencia deje de ocurrir durante los procedimientos de baja amenaza". como en este caso, una parada de tráfico”.

En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que la familia Nichols y la ciudad de Memphis merecen “una investigación rápida, completa y transparente”.

“La confianza pública es la base de la seguridad pública, y todavía hay demasiados lugares en Estados Unidos hoy en día donde los lazos de confianza están desgastados o rotos”, dijo Biden en un comunicado.

Davis dijo que otros oficiales aún están siendo investigados por violar la política del departamento. Además, dijo que se realizará “una revisión completa e independiente” de las unidades especializadas del departamento, sin dar más detalles.

Dos trabajadores del departamento de bomberos también fueron retirados de sus funciones por el arresto de Nichols.

A medida que continúan las investigaciones estatales y federales, Davis prometió la "cooperación total y completa" del departamento de policía para determinar qué contribuyó a la muerte de Nichols el 10 de enero.

Crump dijo que el video mostraba que Nichols estaba conmocionado, rociado con pimienta e inmovilizado cuando lo detuvieron cerca de su casa. Regresaba a casa desde un parque suburbano donde había tomado fotos de la puesta de sol.

La policía ha dicho que Nichols fue detenido por conducción imprudente y en algún momento huyó de la escena.

Los familiares han acusado a la policía de causarle a Nichols un ataque al corazón e insuficiencia renal. Las autoridades solo han dicho que Nichols experimentó una emergencia médica.

Uno de los oficiales, Haley, fue acusado anteriormente de usar fuerza excesiva. Fue nombrado acusado en una demanda federal de derechos civiles de 2016 mientras trabajaba para la División Correccional del Condado de Shelby.

Los reclamos finalmente fueron desestimados después de que un juez dictaminó que Sledge no había presentado una queja contra los oficiales dentro de los 30 días posteriores al incidente.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.