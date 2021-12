Hija de “La Tía” enfrenta al juez en caso de mortal levantamiento ilegal de glúteos

Una mujer acusada junto a su madre por el asesinato de una aspirante estrella de cine para adultos después de que supuestamente le inyectaron silicona en los glúteos en un proceso de "levantamiento" hizo su primera aparición en la corte el miércoles.

Alicia Galaz y su madre, Libby Adame, están acusadas de ejercer la medicina sin licencia y provocar la muerte de Karissa Rajpaul, de 26 años, en 2019 tras presuntamente inyectarle una mezcla venenosa de silicona en los glúteos.

En un escalofriante video publicado en las redes sociales, Rajpaul inicia con un selfi y pronto revela el aumento de glúteos que ocurre detrás de ella mientras se acuesta en una mesa en Encino en septiembre de 2019. Fue el segundo de tres procedimientos con un mes de diferencia. Inmediatamente después del tercero, estaría muerta.

El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que Rajpaul, originaria de Sudáfrica quien se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la industria del cine para adultos, grabó el video para compartirlo en las redes sociales de la mujer que realiza el procedimiento, conocido como “La Tía”. "Así es como ella se promocionaba, todo el mundo la conoce como "La Tía", dijo Bob Dinlocker, un detective de homicidio del buró del valle de LAPD, y quien detuvo a Libby Adame y a su hija, Alicia Galaz. Pagaron una fianza de $ 1 millón.

Fuera del edificio de los tribunales penales de Folz en el centro de Los Ángeles, Galaz se mantuvo cerca de su abogado, pero no quiso comentar, y se subió rápidamente a un Land Rover que la esperaba registrado a su nombre.

LAPD cree que esto podría ser parte de una serie más grande de levantamientos de glúteos ilegales en todo el condado de Los Ángeles.

Las operaciones para mejorar la figura son una alternativa que cada vez más personas se atreven a probar en busca de una abdomen plano y unos glúteos llamativos, pero muchas veces estas cirugías no dan el resultado deseado y causar trauma.

“Estas son prácticas médicas sin licencia muy peligrosas que se están propagando a través de las redes sociales”, dice el subdirector de LAPD, Alan Hamilton, y agrega que cree que las víctimas tienen miedo de presentarse debido a la vergüenza.

"Necesitamos que estas víctimas se presenten porque necesitamos averiguar si hay otras víctimas que estén desfiguradas permanentemente o que hayan fallecido como resultado de algunos de estos procedimientos y que hayan sido víctimas de un acto delictivo", dijo.

Desde que NBCLA informó por primera vez el crimen en septiembre de 2021, el detective Dinlocker dijo que más de 100 mujeres que se creen son víctimas se han presentado. Él alega que el dúo de madre e hija llevaban los suministros médicos a hogares privados sin tener en cuenta ninguna contingencia de emergencia. Si algo salía mal, alega que los sospechosos desaparecían, dejando que los paramédicos llegaran a una emergencia médica desconocida.

Taryn Quinterri afirmó que es una sobreviviente de un supuesto levantamiento ilegal de glúteos. Ella alega que le pagó a Adame y Galaz $3,000 por el procedimiento.

"Soy delgada, muy delgada y solo quería un trasero más grande y no había opciones en ese momento", dijo. "La hija de ‘La Tía’ fue la razón que me animé hacerlo, porque me dijo, 'mira, yo también me lo hice'. La hija definitivamente me convenció".

Dijo que la idea de que alguien que no estuviera asociado con una práctica médica legítima lo hiciera no parecía inusual.

“[El procedimiento] se hizo en una habitación de un hotel en Las Vegas. Estaban otras chicas también haciéndose el procedimiento el mismo día y no pensé demasiado en eso porque había estado en fiestas de inyección de bótox que la gente organiza en su casa, así que no fue tan anormal”, añadió.

Seis meses después de que recibió las inyecciones, dijo que le salió una erupción que no se le quitaba. Debido a esto, descubrió que la sustancia que le inyectaron se filtró en su tejido muscular.

“La erupción llegó a mis piernas, y también cerca de mi nervio ciático, lo que significó que fuera a otro cirujano para que me curara”, dijo.

Quinterri dijo que fue a Colombia para buscar un cirujano con experiencia en eliminar la mezcla de silicona, pero que solo logró eliminar el 50%.

“Es muy serio", dijo. "Podría morir de esto algún día y hasta la fecha no hay forma de sacarme [la silicona]".

Se les pidió a Adame y Galaz que entregaran sus pasaportes antes del 15 de diciembre y que se les colocarán monitores de tobillo para que puedan ser monitoreados antes de su próxima comparecencia el 2 de febrero.

LAPD insta que si eres víctima, incluso aunque sea vergonzoso admitirlo, quieren hablar con usted. Las personas se pueden comunicarse con la División de Homicidios de LAPD Valley Bureau al 818-374-9550, o puede ingresar en línea y enviar un aviso anónimo en www.lapdonline.org o puede llamar al 1-877-LAPD (5273) -247.