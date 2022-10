Arrestan a adolescente por ataque mortal a empleado de tienda en Highland Park

Las autoridades realizaron un arresto en relación a un ataque mortal contra un empleado de una licorería en Highland Park que intentó evitar que un grupo de adolescentes robara cerveza y otros artículos.

La división de relaciones con los medios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó el jueves que uno de los cuatro adolescentes que presuntamente golpearon a Steven Reyes, de 68 años, con un scooter en Tony's Market cerca de la intersección de la Calle Figueroa y la Avenida 40 Este, la semana pasada, está bajo custodia.

Las autoridades aún buscan a los otros tres jóvenes acusados ​​de robar artículos de la tienda, incluida cerveza. La policía de Los Ángeles informó que los investigadores están revisando las imágenes de vigilancia del área.

Reyes estaba justo afuera de la tienda, intentando intervenir, cuando fue atacado.

“Lo siguiente que sabes es que toman el scooter eléctrico y lo golpean varias veces en la cabeza, lo que hace que caiga al suelo sangrando por la cabeza”, dijo su hija Nelle Reyes.

Los adolescentes se dieron a la fuga dejando a Reyes sin vida en la acera. Reyes fue llevado a un hospital por paramédicos, donde murió a causa de sus heridas.

Los miembros de la familia dijeron que Reyes emigró de Filipinas hace 40 años para darle a su familia una vida mejor.

“Te perdono por quienquiera que seas que lo hizo. No sé si tienes la mentalidad correcta o mi papá te atrapó en un mal momento pero mi papá era un buen tipo y espero que lo sepas”, dijo Nelle Reyes en una entrevista después del ataque.

Los investigadores piden a cualquier persona con información sobre el robo que llame a LAPD al 877-527-3247. Los consejos anónimos se pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o enviarse en línea en lacrimestoppers.org.

