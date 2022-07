Muere niña herida en accidente donde conductor se dio a la fuga en High Desert

Una niña de 11 años que resultó herida cuando ella y un amigo cercano fueron atropellados por un conductor mientras conducían en High Desert mientras celebraban el fin de semana del 4 de julio, murió.

Los miembros de la familia dicen que Jacob Martínez y Christina Bird viajaban en un vehículo todo terreno cerca del campamento de su familia en el desierto de Apple Valley cuando fueron atropellados por otro vehículo, el 2 de julio, alrededor de las 9 p.m.

Los investigadores de la Patrulla de Caminos de California (CHP) buscan al conductor de un Polaris Razor Turbo S o S4 naranja 2021. Los testigos dicen que el conductor se detuvo brevemente después del choque y luego apagó las luces antes de alejarse lentamente.

Piden a cualquier persona que tenga información sobre el caso que los llame.

