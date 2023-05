Hombre sin hogar que salvó a bebé en cochecito fuera de control consigue trabajo

Ron Nessman tuvo una semana muy agitada.

Un video ampliamente visto mostró al hombre del condado de San Bernardino corriendo al rescate de un bebé en una carriola el lunes justo cuando estaba a punto de meterse en el tráfico pesado en una calle Hesperia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La tía abuela del bebé trató de detener la carriola, empujada por fuertes vientos, pero tropezó y cayó al suelo.

Un video de vigilancia que deja el corazón en la garganta se compartió ampliamente en las redes sociales después de que se viera como el viento empujaba un cochecito que se dirigía hacia una concurrida carretera de Hesperia.

Nessman estaba en el lugar correcto en el momento correcto gracias a una entrevista de trabajo en un Applebee's. Sin hogar durante unos ocho años, Nessman ha estado viviendo con su hermana durante los últimos tres meses.

El miércoles, le dijo a la estación hermana NBCLA que consiguió el trabajo. Nessman dijo que estará lavando platos en la cocina.

Su orientación estaba programada para el viernes por la mañana.

Nessman dijo que no tenía idea de que su acto heroico captó la atención de tantas personas que le dijo su sobrina. Dijo que está agradecido de que el bebé y su tía abuela estén bien.

Nessman le dijo a NBCLA que ha luchado contra la depresión, en parte, debido a la muerte de su novia.

“Decidí hacerlo bien”, dijo. “Si quieres algo diferente en tu vida, haz algo diferente y ahí es donde estoy hoy. Le agradezco a mi hermana por ayudarme. Ella siempre me ha apoyado”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English