Sospechoso de conducir ebrio en accidente mortal en Hesperia tiene antecedentes de DUI

Un presunto conductor ebrio en un accidente que mató a una madre e hirió a dos de sus hijos en Hesperia tiene antecedentes de conducir en estado de ebriedad.

José Vargas, de 41 años, presuntamente conducía ebrio y chocó contra el automóvil de Lissette Villaseñor por la Ruta 395 mientras viajaba con su hijo de 6 años y su hija de 12, el 11 de mayo, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino.

Las autoridades dijeron que Vargas conducía por el lado equivocado de la carretera y golpeó a la familia de frente.

“Ese día, ella llevó a sus tres hijos a la escuela, los recogió, condujo hasta la práctica de fútbol, lo dejó allí y se dirigía al último día de alegría de su hija para la temporada”, dijo Krystal Giron, cuñada de Villaseñor.

La estación hermana NBC4 supo que Vargas tiene un largo pasado, con varias condenas por DUI en los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles y San Bernardino. Actualmente está en libertad condicional y enfrenta múltiples cargos, incluido el asesinato.

La familia de Villaseñor dice que la ley debe ser más estricta cuando se trata de conducir en estado de ebriedad.

“DUI, según la ley estatal se considera un delito grave no violento. No estoy de acuerdo. Es más que violento; es tu vida”, dijo Girón.

Girón dijo que su sobrina estaba en el asiento del pasajero delantero en el momento del accidente y vio a su madre dar su último aliento.

“Van a necesitar terapeutas porque ella vio todo, lamentablemente”, dijo Jesse Giron, hermano de Villaseñor.

Señaló que su hermana era “todo sobre su familia” y dedicaba todo su tiempo a sus hijos.

“Hasta el último día, a menudo decía con orgullo: ‘Todo lo que siempre quise en la vida era ser esposa y ser madre’”, agregó Krystal Giron.

