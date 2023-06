Arrestan a adolescente tras robo a mano armada con resultado mortal en Hesperia

Un joven de 16 años fue arrestado por matar a tiros el jueves a un empleado de una gasolinera en Hesperia.

El incidente ocurrió el jueves en la tarde en una estación de servicio Mobil en la cuadra 14500 de Main Street.

Los agentes del alguacil del condado de San Bernardino, que respondieron a una llamada de disparos, encontraron a la empleada de la tienda, Parveen Singh, inconsciente en el piso.

Dos hombres los robaron a punta de pistola y lograron llevarse entre $500 y $1,000 en efectivo, además de celulares y las billeteras de los empleados.

Singh, de 27 años, murió más tarde en un hospital.

El tiroteo fue parte de un robo a mano armada, según el departamento del alguacil.

El presunto tirador, identificado por la agencia como un menor de 16 años, fue encontrado a una cuadra de la tienda y arrestado. Fue fichado en High Desert Juvenile Hall en Apple Valley.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el tiroteo debe llamar a las autoridades al 909-890-4904.

Las personas que deseen permanecer en el anonimato deben llamar a la línea directa We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o hacer clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.