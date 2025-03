“Hay todo tipo de posibilidades”: esto se sabe sobre el tercer aguilucho de Big Bear

Los fans de las águilas Jackie y Shadow, celebridades de internet, se despertaron con una noticia devastadora el viernes por la mañana: uno de los tres aguiluchos de la pareja parecía haber desaparecido del nido.

Los tres aguiluchos eclosionaron la semana pasada, gracias a la ayuda de los padres, quienes los mantuvieron calientes y bien alimentados.

Mientras innumerables fans en todo el país se preguntaban qué había pasado con el tercer polluelo, las fuertes nevadas en Big Bear dificultaron que los voluntarios determinaran el destino del tercer aguilucho.

“Todavía hay una gran parte del nido que no se ve a través de la cámara debido a la nieve acumulada, una zona donde no podemos ver lo que está sucediendo”, dijo Sandy Steers, directora ejecutiva de Friends of Big Bear Valley, durante una entrevista con telemundo 52.

“La nieve no solo está en el nido, sino que también bloquea esa parte del nido despejado, impidiendo que la cámara la vea. No tenemos ni idea de qué está pasando”, dijo Steers.

Según Steers, nadie sabe dónde está el tercer aguilucho.

"Hay todo tipo de posibilidades y peligros. Cada nido es diferente, y cada año es diferente", explicó.

Steers instó a los aficionados a ser pacientes y a disfrutar de la experiencia día a día.

"Nos gustaría que nadie diera por sentado lo que está pasando. Solo tenemos que esperar y ver cómo actúa la naturaleza", dijo. "Jackie y Shadow lidian en todo momento, y eso es lo que debemos hacer nosotros".