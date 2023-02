Hasta $939 en ayuda alimenticia para familias afectadas por las tormentas

Llega ayuda alimenticia para más familias afectadas por las intensas tormentas que dejaron destrozos por todo el estado.

Mucha gente podría recibir este apoyo que estará disponible para quienes vivían o trabajaban en las zonas afectadas. Aquí la explicación sobre quién califica y cómo obtener la ayuda.



Los destrozos que dejaron a su paso las tormentas que azotaron múltiples localidades de California, también han dejado a gran cantidad de familias desamparadas y con dificultades hasta para comprar lo más básico para subsistir.

Con eso en mente, el Departamento de Servicios Sociales de California anunció que también brindaran beneficios de emergencia de hasta $939 para quienes hayan estado viviendo o trabajando en los condados de contra costa, mendocino y ventura entre el 27 de diciembre y el 25 de enero. Sin embargo, quienes ya estaban inscritos o recibían ayuda del programa de CalFresh, no serán elegibles para recibir esta ayuda adicional por el desastre.

¿QUIÉN CALIFICA?

Por ejemplo, una familia de cuatro que tenga ingresos menores de $3,130 al mes, puede solicitar esta ayuda, ya sea en persona, visitando su oficina local del Departamento de Servicios Sociales, o también puede llamar al (877) 847 3663 o inscribirse por internet a través del sitio cdss.ca.gov, específicamente califican quienes vivían o trabajaban en los siguientes códigos postales: 93022, 93023 y 93001.

Si al menos un miembro de su familia aún no está recibiendo beneficios de CalFresh, usted califica para obtener esta ayuda alimenticia si al menos una de las siguientes condiciones se dio debido a las tormentas:

en el hogar o negocio se fue la electricidad y esto provoco perdidas

dejo de recibir su sueldo debido a las tormentas;

o gastó dinero por daños a su hogar o al negocio en que trabajaba;

CÓMO SOLICITAR:

Si es su caso, puede presentar una solicitud a partir de este jueves 9 de febrero y hasta el miércoles 15 de febrero.

En la mayoría de los casos, los beneficios estarán disponibles a más tardar tres días después de que presente su solicitud y esta sea aprobada.



EVITE SER VÍCTIMA DE FRAUDE

La ayuda se entregará a través de una tarjeta EBT, y como hemos informado, hay que tener mucho cuidado de no caer en estafas al usarlas. No comparta su número de tarjeta ni contraseña con nadie, y use la tarjeta en tiendas bien establecidas, para no caer en fraudes.