Se acerca Halloween y estas precauciones te harán disfrutar del “Truco o Dulce” sin riesgos

La ilusión de ponerse un disfraz y recorrer el vecindario en búsqueda de dulces, despierta la ilusión de los niños en la noche de Halloween. Pero, para hacer que lo único que cause terror sean las decoraciones y no un incidente peligroso, es importante tener en cuenta algunas medidas de seguridad para jugar el “truco o dulce” (Trick or Treat).

Antes de hacer el recorrido, es importante que los padres se aseguren de que los disfraces estén elaborados con materiales no inflamables o resistentes al fuego, con telas claras, o que tengan una decoración que resalte en la oscuridad.

Además, que sean cómodos al caminar o que no se arrastren para prevenir caídas y evitar usar máscaras que les dificulten la visión.

Si usas lentes de contactos con decoraciones, es preferible comprarlos con prescripción médica, de lo contrario se corre el riesgo de infecciones y daños a los ojos, dice el CDC.

El Departamento de Policía de Los Ángeles recomienda no portar réplicas realistas de armas de fuego.

Es ideal que los niños hagan su travesía de “truco o dulce” en horas de la tarde, hacerlo acompañados de un adulto y no alejarse de un grupo.

El LAPD recomienda estas medidas de seguridad en Halloween:

Aconseje a los niños que nunca deben entrar en casas de extraños.

Nunca invite a niños a su casa.

Los niños nunca deben tomar atajos por patios traseros o callejones.

Establezca un límite de tiempo específico para que sus hijos salgan la noche de Halloween.

Los CDC recomiendan tener información de contacto de los pequeños en caso de que alguno llegue a extraviarse del grupo con el que hace el recorrido de “dulce o truco”.

Tanto LAPD como los CDC recomiendan tener cuidado al cruzar las calles, pues “en promedio, los niños tienen más del doble de probabilidades de ser atropellados por un automóvil y morir en Halloween que en cualquier otro día del año”, según CDC.

Lleve barras luminosas o una linterna,

Usa el paso de peatones.

Quédate en la acera.

Presta atención.

Hable con su truco o trato sobre las leyes básicas de tránsito antes de salir de la casa.

Las autoridades de LAX incautan pastillas de fentanilo escondidas dentro de bolsas y cajas de dulces. Un hombre intentó pasar por el control de TSA con las píldoras en paquetes de dulces.

REVISA LAS GOLOSINAS DEL “DULCE O TRUCO” ANTES DE CONSUMIRLAS

Autoridades recomiendan revisar minuciosamente todos los dulces antes de consumirlos y no dejar que los niños los abran solos, mucho menos antes de regresar a casa.

Esto es especialmente necesario luego de que cada vez más se han despertado las alertas por las similitudes que las pastillas de fentanilo tienen con algunos caramelos.

“Si encuentra algo en las cajas de dulces que cree que podrían ser narcóticos, no lo toque y notifique de inmediato a la agencia local de aplicación de la ley”, advierte el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles.

Este miércoles la oficina del alguacil, junto con al DEA, informó de una incautación de 12,000 píldoras sospechosas de fentanilo.

El sospechoso intentó pasar por el control de TSA con varias bolsas de dulces “Sweetarts”, “Skittles” y “Whoppers”, pero en lugar de caramelos contenían pastillas de fentanilo. Ahora las autoridades investigan el caso y buscan a la persona, informaron en un comunicado.

Otras pastillas como vitaminas pueden parecer caramelos a los ojos de los niños, por lo que hay que guardarlas o mantenerlas en lugares alejados de sus alcances, recomienda el CDC.

Los padres también deben estar atentos a las etiquetas de las golosinas que reciben los niños para estar seguros de que no tengan algún componente que cause alergias.

CUÍDATE DEL COVID-19 DURANTE HALLOWEEN

Pese a que la pandemia por el COVID-19 ha bajado y el condado de Los Ángeles está en nivel de actividad bajo de contagio, los CDC recomiendan llevar gel desinfectante de manos para minimizar posibles exposiciones al virus.

Asimismo, si se presentan síntomas del virus o se obtiene un resultado positivo de la prueba es mejor quedarse en casa.

El laboratorio forense de la Oficina del Alguacil del Condado San Mateo se disfrazó para celebrar Halloween, y también para alertar sobre las drogas que podrían terminar en las manos de sus hijos.

PROTEGE A TUS MASCOTAS EN LA NOCHE DE HALLOWEEN

Si disfrazas a tu perro o gato es importante asegurar que el traje no lo incomode, sea restrictivo o le impida moverse.

Si tiene aplicaciones pequeñas podría morderlas y tragarlas, lo cual podría causarle problemas intestinales como obstrucciones.

Los dulces, en especial el chocolate, podrían ser fatal para los perros, por eso es necesario evitar dárselos.

Según la página PetMed, algunas golosinas que son libre de azúcar tienen el componente xylitol que puede ser fatal para perros y gatos.

En su lugar puedes darle unos dulces o golosinas hechos para ellos, o prepararlos.

Algunas mascotas se pueden poner nerviosas con el ruido de las celebraciones, de los timbres o toques de puertas constantes por los niños, por lo que es recomendable mantenerlos en un lugar alejado y seguro.