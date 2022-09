Knott’s Scary Farm regresa con escalofriantes e inimaginables atracciones

Uno de los espectáculos de miedo más antiguos de nuestra región, Knott's Scary Farm, celebrará su 50 aniversario en solo un par de años.

Esto significa que otros eventos con temática de Halloween en el sur de California, y mucho más allá, han buscado inspiración en el festival de sorpresas de temporada de Knott's Berry Farm.

El evento recupera algunos de los elementos más queridos, las cosas que más les han gustado a los aficionados, mientras continúa agregando sustos frescos y creativos.

Eso es exactamente lo que hará la edición de 2022: combinar ingeniosamente una mezcla monstruosa de propiedades populares y aventuras completamente nuevas también.

Knott's Scary Farm reveló lo que podrían esperar los visitantes en las aproximadamente cinco semanas que dura el espectáculo de 2022, que surgirá del éter el jueves 22 de septiembre.

"The Depths", "Wax Works" y "Pumpkin Eater" regresarán para provocar gritos y/o risas, el tipo de risa que llega al final de una experiencia espeluznante, una sensación singular de dulce liberación.

Algunas Zonas de Miedo (Scare Zones) con un toque clásico también reaparecerán en el próximo evento, incluidos The Gore-ing 20s, un viaje en el tiempo lleno de estilo de los años 20 del siglo pasado, y Ghost Town Streets, donde el espíritu de "celebración" adquiere un sabor diferente mientras los necrófagos fruncen el ceño y acechan.

También habrá espectáculos nuevos

Bloodline 1842, una fantasía vampírica steampunk de un laberinto, es una oferta novedosa, al igual que The Grimoire, un laberinto que involucra un libro de hechizos que realmente no quieres abrir y una reliquia que realmente no quieres poseer.

Los boletos se pueden comprar desde ahora, y hay algunos niveles para elegir, incluida la opción Fright & Fast Lane. La nueva política de chaperones de Knott's Berry Farm también permanecerá vigente durante todas las noches de Knott's Scary Farm.

Visita la página web para obtener más información sobre uno de los lugares tenebrosos más establecidos del sur de California, una celebración de salto y sobresalto que ha estado generando sustos estacionales desde principios de la década de 1970.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English