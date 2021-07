Halloween Horror Nights Revela su primer laberinto del 2021

Universal Studios Hollywood da la bienvenida a "The Haunting of Hill House" de Netflix, ya que el mega festival del miedo otoñal regresa después de un año de ausencia.

¿Entrar en una mansión premonitoria, el tipo de pila colosal y retorcida que incluye un Salón de Estatuas y una Habitación Roja y un cabujón de otras grietas espeluznantes y rincones espantosos?

Contamos con personajes de televisión para explorar estructuras tan aterradoras, para que podamos quedarnos en casa en el sofá y sentir los sobresaltos desde lejos.

Pero a partir del 9 de septiembre, los fanáticos de las comidas espantosas pueden levantarse de sus sofás y dirigirse a Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, todo para experimentar esos saltos, sustos y sobresaltos en persona.

¿Y qué encontrarán esas almas valientes en el festival del laberinto monstruoso, que regresa después de permanecer cerrado en 2020?

Y entra si te atreves a "The Haunting of Hill House" de Netflix, que es uno de los lugares más llenos de fantasmas que se encuentran en la pantalla chica.

Pero los espíritus que se ven en la pantalla chica lo rodearán mientras ingresa al mundo del programa para seguir la historia de la familia Crain, así como los espectros inquietos que comparten su dirección, como El Hombre Alto y El fantasma en el sótano.

"He amado Halloween Horror Nights durante tanto tiempo", dijo Mike Flanagan, creador, director y productor ejecutivo de 'The Haunting of Hill House' ".

"Algunos de mis recuerdos favoritos de Halloween se crearon en Universal Studios, gritando y riendo con mis amigos. Es un gran honor estar incluido entre estos fantásticos laberintos, y estoy muy contento de que los fans puedan caminar por los pasillos de Hill House este Halloween.

"Esta es, sin lugar a dudas, una de las cosas más geniales que nos ha pasado en Intrepid. Estamos muy emocionados de visitar la Sala Roja de nuevo, ¡esperamos verlos a todos allí!"

John Murdy, el aclamado productor ejecutivo de "Halloween Horror Nights" en Universal Studios Hollywood, compartió sus pensamientos sobre la primera revelación del laberinto de la temporada 2021.

“Mike Flanagan ha elevado el género de terror con su drama de suspenso, 'The Haunting of Hill House'.

Continuamente nos desafiamos a nosotros mismos para elevar el nivel con cada laberinto que creamos, y esperamos crear una experiencia única para nuestros invitados que combine los giros psicológicos y viscerales de la serie”.

"El objetivo es hacer que nuestros huéspedes se sientan como si estuvieran siguiendo los pasos de la familia Crain, reviviendo todos los horrores que experimentaron".

Un laberinto inspirado en la serie también aparecerá en Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort.

Este al pendiente porque Universal Studios Hollywood anunciará más laberintos a medida que el verano se acerque a su fin. También darán a conocer la información sobre la compra de boletos y pases.

