Se encontró una fractura de 13 pulgadas en un oleoducto que se investiga como la fuente de una fuga que derramó decenas de miles de galones de petróleo en el Océano Pacífico.

Se encontró una fractura de 13 pulgadas en una sección de la tubería que parece haber sido desplazada a más de 100 pies de la costa del condado de Orange, según un equipo que maneja la respuesta a un derrame de petróleo que cerró millas de la costa del sur de California.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En una conferencia de prensa el martes, la Guardia Costera dijo que un vehículo de observación operado por control remoto indicó una curva en unos 4.000 pies del oleoducto. Los buzos confirmaron que la sección del oleoducto de la plataforma petrolera de 17.7 millas había sido "desplazada lateralmente".

FOTOS: Derrame de petróleo masivo en la costa del condado de Orange

La Guardia Costera dijo que parecía haber una tubería dividida de 13 pulgadas, la fuente probable de la fuga. La Guardia Costera dijo que ya no hay fugas de petróleo por la herida.

Se cree que la fuga ocurrió a unas cuatro millas de la costa a lo largo de una tubería que se encuentra entre 80 y 100 pies por debajo de la superficie.

Las autoridades no dijeron qué causó los daños. Funcionarios de la Guardia Costera dijeron el lunes que los investigadores estaban investigando si el ancla de un barco pudo haber chocado con una tubería en el fondo del océano.

El derrame envió decenas de miles de galones de crudo pesado al océano frente a Huntington Beach. Luego, el petróleo se lavó en millas de playas y un pantano protegido.

Las playas del condado de Orange podrían permanecer cerradas durante semanas o más, un gran golpe para la economía local. Las pesquerías costeras de la zona están cerradas a la pesca comercial y recreativa.

Se han recuperado al menos ocho aves engrasadas. Un pelícano pardo fue sacrificado debido a las heridas.

El director ejecutivo de Amplify Energy, Martyn Willsher, dijo que los buzos de la compañía estaban inspeccionando el área de la supuesta fuga reportada el sábado, y esperaba que para el martes hubiera una imagen más clara de lo que causó el daño. Willsher también dijo que un ancla de un buque de carga que choca contra la tubería es "una de las distintas posibilidades" detrás de la fuga.

Los buques de carga que ingresan a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach pasan habitualmente por el área. Los atrasos han plagado los puertos en los últimos meses, y varias docenas o más de los barcos gigantes han sido anclados regularmente mientras esperan entrar en los puertos y descargar.

El derrame envió decenas de miles de galones de crudo pesado al océano frente a Huntington Beach. Luego, el petróleo se lavó en millas de playas y un pantano protegido.

Las playas del condado de Orange podrían permanecer cerradas durante semanas o más, un gran golpe para la economía local. Las pesquerías costeras de la zona están cerradas a la pesca comercial y recreativa.

Se han recuperado al menos ocho aves engrasadas. Un pelícano pardo fue sacrificado debido a las heridas.

El director ejecutivo de Amplify Energy, Martyn Willsher, dijo que los buzos de la compañía estaban inspeccionando el área de la supuesta fuga reportada el sábado, y esperaba que para el martes hubiera una imagen más clara de lo que causó el daño. Willsher también dijo que un ancla de un buque de carga que choca contra la tubería es "una de las distintas posibilidades" detrás de la fuga.

Los buques de carga que ingresan a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach pasan habitualmente por el área. Los atrasos han plagado los puertos en los últimos meses, y varias docenas o más de los barcos gigantes han sido anclados regularmente mientras esperan entrar en los puertos y descargar.

Las autoridades también confirmaron el martes que recibieron informes de un tipo desconocido de brillo en el agua el viernes por la noche, pero tales informes son comunes y, a menudo, resultan ser una filtración natural que a menudo nunca se localiza.

Los equipos respondieron al área antes del amanecer del sábado, dijeron las autoridades.

La Guardia Costera no investigó los informes iniciales de un derrame de petróleo durante casi 12 horas porque no tenía suficiente evidencia que lo corroborara y se vio obstaculizado por la oscuridad y la falta de tecnología, dijo un funcionario a The Associated Press el martes. El contralmirante Brian Penoyer reconoció que la Guardia Costera fue alertada el viernes por la noche por un “buen samaritano” de que había brillo en el agua. Emitió una transmisión a los muchos buques de carga y cisterna anclados en los puertos de Los Ángeles y Long Beach en busca de más información, pero no recibió ningún informe de respaldo.

Penoyer dijo que era común recibir informes de un brillo cerca de un puerto marítimo concurrido. Pasarían más de 12 horas antes de que una empresa de oleoductos informara de un derrame que podría llegar a 126.000 galones (572.807 litros) de crudo pesado.

"En retrospectiva, parece obvio, pero ellos no sabían eso en ese momento", dijo Penoyer. “Ponerse en la posición de lo que ellos sabían, es un proceso muy normal”.